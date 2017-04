Brussel - Coaches Sean, Josje en Laura Tesoro zitten weer iedere vrijdag klaar achter de drukknop in 'The Voice Kids'. Voor hen staat een nieuwe lading kinderstemmen klaar die het beste van zichzelf laten horen. In de eerste aflevering laat de dertienjarige Tim met z'n gitaar de jury versteld staan met zijn versie van 'This Town' van Niall Horan. Maar bij welke coach kan hij het meest bijleren?