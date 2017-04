Platte band op de snelweg? Zo lossen deze rugbyspelers dat op

De spelers van het Japanse rugbyteam The Sunwolves hebben dinsdag tijdens een rit in het Nieuw-Zeelandse Auckland hun goed hart getoond. Toen ze zagen dat een bestuurder te kampen had met een platte band en daardoor de weg blokkeerde, besloten ze om de handen uit de mouwen te steken.

Een video op de Facebook-pagina van de spelersgroep schetst de situatie. Eens de stoere kerels uit de bus waren gestapt, duwden ze de wagen eerst naar een veiligere plek. Vanaf dan werd hun opdracht een stuk lastiger. De mannen probeerden de auto op te tillen om die op de stoep neer te zetten, maar dat ging niet helemaal volgens plan. De stevig gebouwde kerels kregen uiteindelijk enkel de achterkant van de wagen op de stoep.

Hoe dan ook heeft de goede daad van The Sunwolves op erg veel bijval kunnen rekenen op sociale media. De video die tijdens de verplaatsing van de wagen werd opgenomen, is intussen al meer dan 340.000 keer aangeklikt op Facebook. Hun succes op het internet was weliswaar geen goed voorteken voor hun wedstrijd op vrijdag: ze verloren de partij tegen de Crusaders met 50-3.