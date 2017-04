Vrouwen AA Gent zijn eerste finalist in Beker van België

Brussel - AA Gent heeft zich vrijdag als eerste voor de finale van de Beker van België vrouwenvoetbal geplaatst. In Zulte versloeg het team uit de Superleague eersteklasser Zulte Waregem met 0-3. Bij de rust stond Gent 0-1 voor dankzij een doelpunt van Margaux Van Ackere. In de tweede periode maakten Elke Van Gorp en Marie Minnaert de klus af.

RSC Anderlecht en Standard Luik strijden zaterdagnamiddag voor het tweede ticket voor de finale. Die finale wordt zaterdag 13 mei in het stadion van KV Mechelen gespeeld. Voor AA Gent, dat zich in de Superleague ook nog volop in de titelstrijd mengt, wordt het de eerste bekerfinale.

De voorbije twee seizoenen ging de beker telkens naar Lierse. Anderlecht staat het vaakst op de erelijst. Het won de beker tien keer, het laatst in 2013.