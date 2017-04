Temptation Island zit erop, de (ex-)koppels en verleiders pikken stilaan de draad van hun leventjes weer op. Maar deze ‘Temptation’-verleider gaat niet langer als single door het leven: gedaan met scheuren voor Guiseppe.

“Let’s make it official, she’s the one for me!” Met zoveel woorden komt er eind aan het verleiden voor Guiseppe, hij heeft zijn ware liefde gevonden en verkondigt de blijde boodschap graag via Instagram.