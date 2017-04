Er lag twee jaar lang een lijk naast de Brusselse Ring

Brussel - In de berm van de Brusselse Ring in Halle heeft wellicht meer dan twee jaar een lijk gelegen. Midden vorige maand vond een werknemer van het Agentschap Wegen en Verkeer onder een brug het stoffelijke overschot van een man.

Het lichaam verkeerde in verregaande staat van ontbinding, waardoor de onderzoekers enige tijd nodig hadden om de identiteit te achterhalen. Het bleek om een persoon te gaan die al meer dan twee jaar vermist was. De man, geboren in 1963 en afkomstig uit Linkebeek, had op 4 november 2014 de woning van zijn vriendin in buurgemeente Alsemberg verlaten.

Een kleine maand later gaf ze hem als vermist op. ­Onderzoek leverde geen ­resultaat op. Door de toevallige vondst kan het onderzoek nu bijna afgesloten worden. Voor de definitieve doodsoorzaak is het wachten op het eindverslag van de wetsdokter. Sporen van geweld waren er niet. Het is onduidelijk hoelang de man ­precies in de berm lag.