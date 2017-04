Geubels onder vuur voor “vrouwonvriendelijke” reclame

“Vrouwen verdienen nog altijd twintig procent minder dan mannen? Dan geven wij twintig procent korting op de volledige vrouwencollectie. Dan is dat ook weer opgelost.” Zo klinkt het in een reclamefilmpje dat komiek Philippe Geubels maakte voor schoenverkoper Bristol, het vroegere Shoe Discount.

De reclame, die zowel in Vlaanderen als in Nederland wordt uitgezonden, schiet een aantal vrouwen in het verkeerde keelgat. “Kan Geubels bijles krijgen over de salariskloof en nooit meer zo’n achterlijk spotje opnemen?”, luidt het op Twitter. Of nog: “Philippe Geubels en Bristol, bedankt om duidelijk te maken waarom Equal Pay Day écht nodig is.”

Anderen vinden het spotje wel geslaagd. “Wat een gejank om die reclame van Bristol. Neem jezelf niet altijd zo serieus.”