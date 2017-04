Antwerp heeft zijn zinnen gezet op Thomas Buffel

Thomas Buffel (36) scoorde tegen Celta de Vigo nog een levensbelangrijke goal voor RC Genk. Deze zomer is de flankaanvaller wel einde contract in Limburg, maar hij wil zijn carrière sowieso nog een jaar voortzetten. Bij Genk zijn er besprekingen aan de gang, maar ondertussen lonken ook andere eersteklassers naar zijn diensten.

Eén daarvan is promovendus Antwerp, dat graag enkele ervaren spelers wil binnenhalen. Buffel staat met rood onderstreept op hun lijst, maar die lijst werd opgesteld vóór de licentieproblemen. Zolang er geen duidelijkheid is over de proflicentie en over wie er volgend seizoen trainer is bij The Great Old (Wim De Decker?), staat ook de transferactiviteit op een laag pitje.