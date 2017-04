Offensieve zorgen zijn verleden tijd voor Club Brugge

Abdoulay Diaby is out, maar verder staan alle aanvallers van Club Brugge gewoon weer op het trainingsveld. Anthony Limbombe viel al in tegen Charleroi en verder zijn Jelle Vossen (botkneuzing), Lior Refaelov (adductoren) en José Izquierdo (adductoren) normaal gezien weer klaar om tot de Brugse selectie voor de match op Zulte Waregem van komende maandag te behoren.

Michel Preud’homme liet nog niet in zijn kaarten kijken. “Izquierdo traint. En hij traint goed. We hebben nog twee dagen om met hem op te bouwen en te zien of hij klaar raakt. Met hem, Refaelov, Vossen en Limbombe eerder al hebben we toch vier aanvallende spelers die weldra terugkeren. Jelleheeft nog wat pijn, maar hij wou absoluut zelf trainen.” Benoît Poulain is geschorst.