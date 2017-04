Belgische refs worden semiprofessioneel: zoveel zullen ze verdienen

Een primeur in het Belgische voetbal: vanaf volgend seizoen krijgen we acht semiprofessionele scheidsrechters. Ze zullen maandelijks meer dan 8.000 euro kunnen verdienen. Deze semiprofs zullen in het oefencentrum in Tubeke 19 uur per week – verdeeld over dinsdag en donderdag – intensief worden klaargestoomd. “Deze trein mochten we niet missen.”

De namen zijn nu al bekend. De internationals krijgen voorrang en behalve Nicolas Laforge, die geen regeling kon treffen met zijn werkgever, stelde iedereen zich kandidaat. Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts en Lawrence Visser zijn er straks dus bij. De laatste twee plaatsjes zijn in principe voor de jonge talenten Bram Van Driessche en Nathan Verboomen.

“Ik ben industrieel ingenieur bij Total en het bleek niet mogelijk om mij anderhalve dag per week vrij te maken”, verklaart Nicolas Laforge. “Van mijn werkgever mag ik elke middag gaan lopen en krijg ik in mei vrijaf om op het EK U17 in Kroatië te fluiten. Maar dit was te moeilijk. Jammer. Misschien lukt het volgend jaar wel.”

“Voor mij is het te laat”, zegt Serge Gumienny. “Dit is iets voor de jonge garde die carrière wil maken. Zeker omdat de UEFA al gasten van 25, 26 jaar inzet. Voor die paar jaar dat ik nog fluit, ga ik niet meer met mijn werkgever praten over anderhalve dag vrijaf.”

Verzekering voor blessures

Uiteraard gaan de semiprofs gevoelig meer verdienen dan nu het geval is als ‘amateur’. De refs kregen al 1.900 euro bruto per match, maar zijn nu ook zeker van een vast brutomaandloon – van 2.050 euro tot zelfs 2.400 euro voor zij die tot de hogere categorieën behoren (Delferière, Vertenten, Boucaut en Lardot). Wie een goeie maand heeft en drie matchen kan fluiten, verdient daardoor meer dan 8.000 euro bruto per maand. Bovenop hun andere job dus, die ze ook nog parttime kunnen blijven uitoefenen.

Interessant voor de semiprofs is ook dat er een verzekering wordt afgesloten voor langdurige blessures, die kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per jaar. De meesten leveren dan ook een inspanning om het verbeterde statuut te kunnen krijgen, door in te leveren op hun huidig voltijds werk.

“Geen arbitrage op twee snelheden”

Er werd overigens overeengekomen dat er qua aanduidingen niet veel verandert voor de refs die amateur blijven. Mannen zoals Gumienny, Laforge, Wouters en ook Frederik Geldhof krijgen dus nog voldoende matchen. Ook zij doen overigens, indien mogelijk, nog een inspanning. Per seizoen zouden zij deelnemen aan twintig oefensessies in Tubeke.

Dat alles is belangrijk, vindt ook Koen De Brabander. “We willen immers geen arbitrage op twee snelheden creëren”, zegt hij. “Door met verschillende statuten te werken, zal er sowieso wel eens reactie komen op een niet-semiprof, stel dat die in de fout gaat. Maar ik hoop dat de sereniteit bewaard blijft. Wij willen niet dat de refs met een amateurstatuut daarop worden afgerekend.”

Zoveel verdient een topref straks

Om semiprof te worden, moeten de meesten inleveren op hun werk, maar dat wordt gecompenseerd door het vaste maandloon als scheidsrechter. Voor Delferière, Boucaut, Lardot en Vertenten bedraagt dat 2.400, voor de andere vier 2.050, omdat ze nog in een lagere categorie zitten. Wie een goeie maand heeft, met drie matchen, verdient straks meer dan 8.000 euro bruto.

- Vast maandloon: 2.400 euro

- Per match: 1.900 euro premie + 80 euro vast bedrag: 1.980 euro

x 3 matchen per maand = 5.940 euro

Totaal: 8.340 euro bruto

+ verplaatsingsvergoeding (ca. 0,28 euro per km)