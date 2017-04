Anderlecht-coach Weiler: “Zonder titel zal iedereen zeggen dat ik gefaald heb”

Als Anderlecht na de puike 1-1 tegen Man United ook wint van KV Oostende, zet het een belangrijke stap richting titel. In deze tijden van hoogspanning geeft trainer René Weiler (43) al vijf maanden geen grote interviews meer aan de Belgische pers. Wel besprak de coach zijn eerste jaar bij Anderlecht deze week met de Zwitserse krant Le Temps. Een opmerkelijk gesprek, waar ook wij toegang tot kregen.

Zijn laatste Belgische interview halfweg november zorgde voor een schok. De resultaten van Anderlecht vielen tegen, René Weiler werd geviseerd door de media en gaf openlijk kritiek op zijn spelers. Sindsdien is zijn communicatiestrategie gewijzigd. Weiler is de enige trainer in België die alleen na de wedstrijden nog met de pers praat. Dat legt hij ook uit aan Le Temps. “Nu de resultaten volgen, zie ik wel dat steeds meer journalisten overtuigd raken van de kwaliteit van het geleverde werk. Het werk van de hele ploeg.”

Jullie spelen dan ook een Europese kwartfinale tegen Man United en staan eerste in het klassement.

“Die confrontatie met Man United doet de grote Europese avonden van Anderlecht even herleven. Het is fantastisch voor de club, maar voor mij blijven het matchen zoals alle andere. Ook tegen het grote Manchester is er druk, want een coach heeft niet meer het recht om te verliezen. Of hij moet ontzettend goed kunnen uitleggen waarom hij verloren heeft. Zelden wordt een voetbalmatch bekeken vanuit het standpunt dat beide teams goed waren en er jammer genoeg maar één kon winnen. Neen, de club die verliest, wordt meestal afgebroken.”

Had u begrip voor de kritiek die u begin dit seizoen kreeg?

“Het was niet leuk. Zolang het gaat over de manier van spelen of de wissels, heb ik er geen probleem mee. Maar soms waren het onterechte persoonlijke aanvallen. Het is gemakkelijk om de keuzes van een trainer achteraf te bekritiseren, hé. Terwijl die coach tijdens de match alles moet beslissen. Maar goed, het hoort erbij. Ergens begrijp ik het wel. De kranten moeten elke dag een nieuw verhaal hebben en het mag niet saai zijn, want er is veel concurrentie. Ik moet het aanvaarden.”

Misschien werd u aangepakt omdat u in België een onbekende trainer was?

“Geeft bekendheid je dan meer krediet? In de tweede Bundesliga stelde Karlsruhe dit seizoen Mirko Slomka aan, toch erg bekend in Duitsland, en tien speeldagen later lag hij weer buiten. Hoffenheim boekt dan weer uitstekende resultaten met de onbekende Julian Nagelsmann. Bekend of onbekend: dat maakt niet uit. Ik doe gewoon zo goed mogelijk mijn werk.”

Foto: Photo News

Anderlecht moest wennen aan u. Minder spektakel, meer rechttoe rechtaan-voetbal.

“Kijk, als kind wilde ik geen verdediger zijn. Ik hou van goals maken en verkies offensief voetbal waarbij veel spelers betrokken zijn. Maar zo simpel is het niet. Het Barcelona van enkele jaren geleden was de beste ploeg ter wereld met een buitengewoon spectaculaire stijl. Maar het volstaat niet om dat te kopiëren om resultaten te boeken. Je moet voor je eigen ploeg een evenwicht vinden.”

Een coach moet zijn speelstijl aanpassen aan de spelers die hij ter beschikking heeft?

“Als jij en je vrouw allebei van de zee houden, maar je vrouw houdt niet van zwemmen, dan ga je haar toch niet forceren om in het water te gaan? Dan zoek je een compromis en ga je pootjebaden. Zo werkt het ook in het voetbal. Natuurlijk heb ik mijn eigen visie, maar ik kijk naar de spelers en wat het beste plan is om punten te verzamelen. Ik train zeker op creativiteit, maar de spelers zeggen ook dat ik fysiek heel veeleisend ben. Op dat vlak laat ik nooit los.”

En uiteindelijk volgden ook de goeie resultaten.

“Ja, maar als ik geen kampioen word, zal iedereen zeggen dat ik gefaald heb. De echte balans kun je dus pas na de competitie maken, maar je kunt wel al vergelijken waar Anderlecht nu staat ten opzichte van vorige zomer. Er waren hier veel nieuwkomers, maar veel spelers boekten een grote individuele progressie. Ik zie echt veel trainingen van erg hoog niveau met veel spelplezier. De sfeer is hier veranderd.”

Is het daarom dat u uw contract al verlengde tot 2019?

“Ik wil de club vooral helpen om spelers op te leiden die een grote carrière kunnen boeken. Natuurlijk wil ik ook de titel winnen, maar dat is het doel van verschillende clubs. In Zwitserland moet je alleen rekening houden met Basel, terwijl Young Boys stilaan een concurrent wordt. Hier in België zijn er vier of vijf teams die kampioen kunnen worden.”

Foto: BELGA

Wie zijn uw voorbeelden als coach?

“Ik heb geen idool. Ik apprecieer wel Lucien Favre (Zwitserse coach van Nice, nvdr.), maar eigenlijk observeer ik constant andere trainers. Hoe ze handelen tijdens een match, hoe ze communiceren... Maar goed: sommige trainers hebben misschien topkwaliteiten, maar niet de middelen om die kwaliteiten te exploiteren. Zet eender welke coach bij Bayern München en hij zal sowieso wel in de top vijf eindigen. Maar zet Guardiola bij FC Le Mont (in de Zwitserse tweede klasse, nvdr.) en hij zal niet promoveren.”

Wat zijn uw ambities als jonge, 43-jarige coach?

“Daar denk ik niet over na. Ik doe mijn werk en als dat deuren opent, zal ik weleens binnenkijken. Maar ik heb nooit gezegd dat ik een grootse carrière moet maken als coach of dat mijn leven afhangt van het voetbal. Me ergens goed voelen is ook belangrijk. Waar dat me brengt, zien we wel.”

Bent u gelukkig in Brussel?

“Mijn familie en ik voelen ons hier thuis, maar ik kan niet zeggen dat ik Brussel goed ken. Wat ik nodig heb, is een ploeg, een stadion en een bureau. Niets meer. Wat ik wel fijn vind, is dat mensen me op straat soms voorzichtig succes toewensen voor een wedstrijd. Dat was in Nürnberg toch anders. Daar werd ik op straat constant aangesproken omdat er gemiddeld 32.500 fans in ons stadion zaten en soms wel 50.000 man. Zo is de Duitse voetbalcultuur. Ik hou wel van de discretie hier in Brussel.”