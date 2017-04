Eden Hazard praat exclusief over zijn topjaar en zijn grote droom

Eden Hazard (26) is on fire. De Rode Duivels moesten hem missen tegen Griekenland en Rusland, maar zijn club Chelsea houdt de dartelste aller Belgen op titelkoers met drie doelpunten in de jongste twee wedstrijden. Voor de topper tegen Manchester United zondag ging Hazard uitgebreid zitten voor ‘La Dernière Heure’. “Ik moet me amuseren op het veld en dat doe ik momenteel.”