CLUBNIEUWS. Anderlecht wil balkunstenaar verkopen, Dury had nog geen contact met Club

Ook op Pasen wordt er gevoetbald in de Belgische hoogste klasse. Er staat weer heel wat op het spel, maar vooral in Play-off 2 hebben veel ploegen af te rekenen met blessureleed. Toch viel er ook nieuws te rapen op ander vlak. Zo denkt Anderlecht eraan om een spelverdeler van de hand te doen en speurt Club Brugge de Belgische trainersmarkt voor alle zekerheid af. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Paul Gheysens is “300 procent zeker” dat Antwerp proflicentie krijgt

Paul Gheysens reageerde gisteren voor het eerst op de heisa die er is ontstaan na de weigering van de licentie aan Antwerp FC. Daardoor zou Antwerp in plaats van in 1A in de eerste amateurklasse aan de slag moeten. De investeerder achter de Great Old maakt zich totaal geen zorgen.

“Ons licentiedossier is voor 300 procent in orde”, stelt Gheysens met klem. “Het gaat gewoon om een interpretatie. Werden de gevraagde documenten net op tijd of net te laat aangeleverd? Ik ga hier de licentiecommissie niet aanvallen, die bladzijde is omgedraaid. Maar ik kan iedereen geruststellen, dit dossier komt voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport waar Antwerp FC in beroep ging, nvdr) in orde.” De licentiecommissie wilde de oorsprong van het geld dat van Antwerp FC opnieuw een financieel gezonde club maakte, kennen.

“Peridot is schatrijk”

Vooral de Spaanse vennootschap SL Peridot, door de licentiecommissie ingeschat als een “vennootschap met onvoldoende eigen vermogen”, zorgde voor onduidelijkheid en ondoorzichtigheid. Gheysens, baas van onder meer stadionbouwer Ghelamco, wil die onduidelijkheid wegnemen. “SL Peridot is míjn vennootschap, míjn zweet. De winsten uit mijn bedrijven worden daar gegroepeerd. Wie denkt dat die vennootschap niet solvabel is, heeft het helemaal verkeerd voor. Integendeel, Peridot is schatrijk. Neen, met de documenten waarmee we naar het BAS trekken, gaan we die licentie krijgen.”

AA GENT. Beloften uitgeschakeld door Anderlecht

De bekerdroom van de Gentse beloften is voorbij. Anderlecht was met 1-3 te sterk in de halve finale. De talrijk opgedaagde thuisfans zagen hoe Jong AA Gent het initiatief opeiste, maar het waren de bezoekers die via Kayembe op voorsprong kwamen. Gent kwam vlak voor rust via Adilson Mendes op gelijke hoogte. Na de pauze toonde Anderlecht zich opnieuw efficiënt en Kayembe bracht zijn team weer op voorsprong. Gent drong nu fel aan en het thuispubliek protesteerde fel toen bij een dubieuze fase geen strafschop werd toegekend aan de jonge Buffalo’s. Uiteindelijk gooide Kule Mbombo de partij op slot en bracht de 1-3-eindstand op het scorebord.(ssg)

CLUB BRUGGE. Dury had nog geen contact met Club

Omdat Preud’homme na dit seizoen normaal gezien stopt als coach van blauw-zwart, houdt Club de Belgische trainersmarkt goed in de gaten. Naast Charleroi-trainer Felice Mazzu valt ook de naam van Francky Dury als mogelijke opvolger. Dury volgde in 2010 Preud’homme al eens op bij Gent en flirtte een jaar later met Club.

Die deal ging op het nippertje niet door. Dury werkte bij Essevee ook nog samen met de Brugse CEO Vincent Mannaert, die nog altijd een fan is van de trainer. “Maar ik heb nog geen contact gehad met Club”, zegt Dury. “Ik heb trouwens ook nog een contract tot en met 2023 bij Zulte Waregem. Ik doe mijn job enorm graag en ik ga alles geven voor mijn club.” (jcs, gma)

ANDERLECHT. Anderlecht gaat Trezeguet verkopen

Anderlecht leent Mahmoud Trezeguet Hassan (22, foto) momenteel uit aan Moeskroen. Daar hielp de Egyptenaar de (sportieve) degradatie vermijden met 4 goals en 4 assists, maar hij zal niet op Le Canonnier blijven. Paars-wit zal de spelverdeler terugroepen om hem te verkopen. In het Astridpark heeft Trezeguet nog weinig toekomst, omdat hij tactisch niet gedisciplineerd genoeg is voor René Weiler. Anderlecht wil wel graag (een groot deel) van het geld recupereren dat ze voor de dribbelaar betaalden aan Al Ahly: 1 miljoen euro huur en 2,2 miljoen voor de aankoopoptie. Ze zijn ervan overtuigd dat het zal lukken, want Trezeguet speelde een goeie Afrika Cup en geniet interesse uit Engeland en Duitsland.(jug)

KV OOSTENDE. Wachten tot Canesin ontploft

Als KV Oostende echt wil meedoen voor Europees voetbal, moet het proberen te profiteren van de fysieke en mentale vermoeidheid van Anderlecht na Man United. KVO hoopt daarvoor wel dat ex-RSCA’er Fernando Canesin (25) eens ontploft. Want tot nu toe was het niet het seizoen van de Braziliaan.

De terugval van de dribbelaar heeft meerdere oorzaken. Ten eerste was er de zware enkelblessure die hij vorig jaar in Play-off 1 opliep. Hij revalideerde daarna in de zomer zo hard in Brazilië, dat hij al in het rood zat toen het nieuwe seizoen begon. Als gevolg daarvan kampte Fernando met kleine kwaaltjes en forceerde hij soms. En dat terwijl hij een fysieke speelstijl heeft.

Daarnaast is Canesin ook een voetballer die het volste vertrouwen moet ervaren. Hoewel hij Speler van het Seizoen was, kreeg de rechtsbuiten dit jaar al vrij snel te horen dat hij daarom niet zeker was van zijn plaats. Dat werd gezegd om hem te motiveren, maar hakte er toch in. Ook omdat er met Marusic, die nu wel als back acteert, een concurrent voor hem was gehaald. Van dat gevoel raakt Cane­sin maar moeilijk af. Zo was hij voor de bekerfinale lang in de veronderstelling dat hij als basisspeler zou beginnen, maar startte hij toch op de bank. Als invaller wilde hij dan een strafschop trappen... en hij miste.

1 miljoen gekost

Zijn toekomst speelt evenzeer een rol. KVO kocht vorig jaar al zijn transferrechten weg bij Anderlecht en betaalde in totaal zo’n 1 miljoen euro voor hem. Als hij ooit naar een Europese subtopper wil, zal de kustploeg winst willen maken. Cane­sin voelt daarom dat hij moet tonen dat hij minstens 2 miljoen waard is. Op Charleroi twee weken geleden kregen we al een glimp te zien van de oude Canesin, tegen zijn ex-ploeg Anderlecht wil hij zich opnieuw tonen.(jug)

LIERSE. Zonder Benson en De Belder naar STVV

Coach Fred Vanderbiest ziet zich vanavond met flink wat obstakels in zijn selectie geconfronteerd voor de uitmatch bij Sint-Truiden. Naast de langdurig geblesseerden Ayyoub ­Allach en David Habarugira zijn nu ook Dylan De Belder en Manuel Benson (foto) niet beschikbaar. De Belder worstelt met een verrekking, terwijl Benson uit voorzorg aan de kant blijft met rugklachten. Thomas Wils is out door ziekte. Ook derde doelman Jari De Busser (hamstring) en de jongeren Medhi Lehaire en Hamza ­Bahaid behoren niet tot de selectie. (kugu)

STVV. Leko moet puzzelen achteraan

Ivan Leko zag deze week met Damien ­Dussaut en Boli Bolin­goli zijn twee flankverdedigers uitvallen. Ook Sascha Kotysch ligt nog in de lappenmand. “We zullen iets nieuws moeten proberen”, zegt ­Leko. “Op training hebben we een paar zaken uitgetest met Cuevas, Bagayoko en Ceballos. Twee van deze drie ­zullen zaterdag spelen. Lierse zou niet misstaan in eerste klasse, van onderschatting mag dus zeker geen sprake zijn.”(pivan)

RACING GENK. Stevige blikschade bij Uronen

Pas in de loop van zaterdag wordt voor Albert Stuivenberg duidelijk welke spelers inzetbaar zullen zijn in Kortrijk. ­Enkele van zijn spelers hebben blikschade opgelopen in de intense wedstrijd in Vigo. Jere Uronen is er het ergst aan toe, de kans is reëel dat hij zondag rust krijgt om te herstellen van een rake trap op zijn linkervoet.

Voor de wedstrijd tegen ­Celta de Vigo zijn al 12.000 tickets verkocht. Abonnees hebben tot en met paasmaandag om hun tickets te kopen aan speciaal tarief. Daarna begint de vrije verkoop en kost een ticket €30, voor -18 jaar €15. De ticketshop is op paasmaandag open van 10 uur tot 13 uur en van 15 uur tot 18 uur. (mg)

WAASLAND-BEVEREN. Köteles en Buatu niet in de kern, blessure Conté

Doelman Laszlo Köteles gaf aan zich niet langer te kunnen opladen voor de wedstrijden en zit niet in de selectie. Merveille Goblet staat de laatste acht wedstrijden in doel. Ibrahima Conté (hamstrings) werd vorige week niet geselecteerd en kampt met een blessure. Jonathan Buatu Mananga valt uit de selectie.(whb)

ZULTE WAREGEM. Gueye nog out tot begin mei

Zulte Waregem zal het nog even zonder zijn diepe spits Babacar Gueye moeten doen, die zich blesseerde in de match tegen Anderlecht. “Hij kampt met een verrekking aan de mediale band van zijn knie. We dachten Gueye na één of twee weken te recupereren, maar het zal toch eerder vier à vijf weken duren”, zegt coach Francky Dury. (jcs, gma)