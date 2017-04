Erdogan gaat relaties met Europa herbekijken: “Iedereen zal zijn plaats kennen”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is van plan overheidsfunctionarissen samen te roepen om de betrekkingen tussen Turkije en Europa te herbekijken na het referendum rond een grondwetswijziging van zondag. Dat heeft hij gezegd tijdens een interview met staatstelevisiezender TRT. Volgens de president moet Turkije onterecht wachten om tot de Europese Unie toe te treden.

“Turkije is hun zondebok niet. Iedereen zal zijn plaats kennen”, zei hij. De relaties tussen Europa en Turkije zijn de laatste tijd erg gespannen, na conflicten over verkiezingscampagnes in Nederland en Duitsland, en de opsluiting van een journalist van de Duitse krant ‘Die Welt’ in een Turkse gevangenis vanwege het aanzetten tot haat en de verspreiding van terroristische propaganda. Dat heeft ertoe geleid dat Erdogan bepaalde Europese leiders “fascisten” en “nazi’s” heeft genoemd.

Erdogan verklaarde tijdens het interview ook dat hij verwacht dat zijn grondwetswijziging om de omslag te maken van een parlementair naar een presidentieel systeem, zondag zal worden goedgekeurd tijdens het referendum. “Sommige peilingen spreken van net geen 55 procent (voor het ja-kamp), andere van tussen 55 en 60 procent”, klonk het.

Dieptepunt

Eerder riep de Turkse EU-minister Omer Celik al op om een top te houden met de Europese Unie om de toekomstige bilaterale betrekkingen te bespreken na het referendum. “We hebben het dieptepunt bereikt in de crisis met de EU. Om daar uit te geraken, hebben we gezegd dat een top nodig is”, zei hij. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusogla zei donderdag dan weer dat het land druk zal zetten rond het visumvrij reizen naar Europa, wat deel uitmaakt van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije dat vorig jaar werd afgesloten.