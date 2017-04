Jennifer Garner en Ben Affleck hakken definitief de knoop door over hun toekomst

Even leek het erop dat het weer goed zo komen tussen Jennifer Garner (44) en Ben Affleck (44), maar nu raakte bekend dat de twee toch de aanvraag tot scheiding hebben ingediend. Daarmee komt een einde aan twee jaar gespeculeer over hun relatie.

Volgens entertainmentwebsite TMZ is het nu officieel, Jennifer Garner en Ben Affleck hebben een aanvraag tot scheiding ingediend. Uit de officiële papieren die het kon inkijken, blijkt dat het om een gezamenlijke aanvraag gaat. Nochtans wees alles er de laatste maanden op dat het weer beter boterde tussen hen. Zo bedankte de acteur onlangs nog zijn ex voor haar begrip in een uitgebreide Facebookpost nadat hij de ontwenningskliniek had verlaten na een behandeling voor zijn alcoholverslaving.

Hoewel hun scheiding al in juni 2015 werd aangekondigd, heeft het dus bijna twee jaar geduurd tot er een definitieve beslissing werd genomen. De twee waren getrouwd sinds 2005 en hebben met Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4) samen drie kinderen. Uit de echtscheidingspapieren blijkt naar verluidt ook dat ze voortaan als co-ouders door het leven willen gaan. Nu rest hen alleen nog de verdeling van hun immense kapitaal en de huizen die ze hebben. Het zou in totaal gaan om een bedrag om en bij de 108 miljoen euro.