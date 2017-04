Op zoek naar een flatterende profielfoto? Dat doe je beter zo

Er bestaat een bijzonder eenvoudig trucje om de profielfoto te kiezen waarop je het best staat, namelijk die door iemand anders te laten kiezen. Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat we er meestal niet in slagen om voor onszelf de meest flatterende selfie te selecteren.

Uit een nieuwe studie van de University of New South Wales uit Australië blijkt dat de foto waarvan je vindt dat je er het best op staat, niet even mooi wordt ingeschat door anderen. Als je op zoek bent naar extra matches op Tinder of veel likes op het oog hebt of Facebook, laat je volgens hoofdauteur en psycholoog David White dan ook best je profielfoto kiezen door iemand anders.

Om tot die conclusie te komen, werden 102 studenten elk 12 foto's van hun eigen gezicht voorgelegd en ze moesten er de beste uit selecteren die ze zouden gebruiken voor een dating app, voor op sociale media of voor carrièredoeleinden. Vervolgens moesten de studenten de beste foto's kiezen van elkaar. Een derde groep, die losstond van de vorige twee, gaf uiteindelijk aan dat de foto's die anderen van elkaar hadden gekozen hoger scoorden inzake onder meer aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en competentie.

Grote impact

"Uit onze bevindingen blijkt dat mensen slechte keuzes maken als het gaat om het selecteren van hun meest flatterende foto", zegt White. "Dat heeft een invloed op de perceptie die mensen van hen hebben en kan een substantiële impact hebben op online interacties en de indrukken die je op mensen achterlaat. Dat kan belangrijk zijn voor je werk, wie je date of zelfs met wie je vrienden wordt."