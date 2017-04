Wordt deze opvallende haarkleur de nieuwste trend?

Kylie Jenner (19) koos voor haar bezoek aan de festivalweide van Coachella voor een opvallende nieuwe haarkleur. Het populaire Amerikaanse festival is altijd een voorbode van trends die we enkele maanden later ook bij ons mogen verwachten. Wordt dat met de neon haarkleur van de realityster ook het geval?

Vorig jaar was Kylie Jenner op Coachella te zien met ingevlochten haar in regenboogkleuren, meteen het startschot voor iets wat uitgroeide tot een flinke trend. Dat ze dit jaar voor de eerste dag van het festival heeft gekozen voor een coupe in neonkleuren zou wel eens het begin van alweer een nieuwe rage in haarkleuringen kunnen zijn. Op Instagram deelde ze alvast enkele foto's van de gele neonlokken met daarbij de emoji van een tennisbal, waar de kleur verdacht veel op lijkt.

Haar haarstylist deelde ook een foto van de nieuwe kleur, met daarbij de vermelding dat dit nog maar ronde één was. De kans bestaat dus dat we haar de komende dagen in mogelijk nog andere opvallende haarstijlen zullen zien verschijnen. Wordt het fluoroze in plaats van het lichtroze van de 'bubblegum look' dat de voorbije maanden trendy was de nieuwe it-kleur?

Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 14 Apr 2017 om 4:01 PDT