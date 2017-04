Fan gaat met beker aan de haal, maar reclamebord denkt daar anders over

Opschudding vrijdagavond in het Nederlandse zaalvoetbal. Daar stond de bekerfinale tussen FC Marlène en ’t Knooppunt op het programma. Na een zinderende wedstrijd (3-3) moesten strafschoppen de beslissing brengen. FC Marlène won de thriller en dan brak het los. De fans bestormden het veld en één iemand ging plots met de beker aan de haal. Ver kwam hij niet, want de man struikelde knullig over een reclamebord. Het gevolg? Marlène moest met een geblutste beker naar huis, al was de vreugde daar niet minder om.