De complexe relatie tussen Mourinho en Hazard: “Je bent niet goed genoeg voor de top”

Eden Hazard is dit seizoen weer in uitstekende doen. Twee jaar geleden werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League, maar vorig seizoen was hij slechts een schim van zichzelf. Na het vertrek van José Mourinho en de komst van Antonio Conte bloeide Hazard opnieuw open. De Rode Duivel kijkt zijn ex-trainer zondag in de ogen. Met de Portugees had hij een erg complexe relatie, stelt The Guardian. “Vandaag spelen we met tien man.”

Hazard en Mourinho, het was een verhaal van aantrekken en afstoten. De twee loodsten Chelsea samen naar de titel in 2015, maar vorig seizoen liep het moeilijk. Ook in het succesjaar ging de relatie tussen onze landgenoot en de Portugees op en neer. Zo probeerde Mourinho Hazard meer verdedigend werk te laten opknappen door hem voor de groep steken uit te delen. “Vandaag spelen met tien man”, zei de coach vooraf in de kleedkamer. Het nummer tien van The Blues verkiest echter aanmoedigingen en had moeite met de aparte manier van motiveren die The Special One hanteerde. “Als hij je recht in de ogen kijkt, is dat angstaanjagend”, aldus Hazard.

Eden Hazard haalt dit seizoen weer een hoog niveau. Foto: REUTERS

“Ik zal je moeten verkopen”

Het zou het grootste punt van irritatie blijven voor Mourinho, de werkkracht van Hazard. Maar de twee vonden elkaar en respecteerden elkaars sterke punten. Zo stelde de coach ooit dat de Belg “even goed kon worden als Messi”. Chelsea speelde een sterk seizoen in ‘14-’15 en won de titel, Hazard werd verkozen tot de beste speler van de competitie.

Maar het seizoen nadien ging het bergaf tussen de twee. Hazard sukkelde lang met de naweeën van een heupblessure en haalde niet zijn niveau. Mourinho raakte er gefrustreerd door en haalde in een persoonlijk gesprek uit naar zijn sterspeler. “Je bent niet goed genoeg voor de top. Ik zal je moeten verkopen.” Het was het sein voor de Portugees om nadien ook publiekelijk uit te halen naar Hazard. De mindere band tussen de twee werd geïllustreerd toen Hazard de hand van zijn trainer weigerde, nadat hij gewisseld werd in de Champions League tegen Porto. Het was de beste prestatie van onze landgenoot tot dan, maar toch moest hij naar de kant. Het was een duidelijk signaal dat er een haar in de boter zat tussen speler en trainer.

Berichtje na ontslag

Het gevolg is bekend. Mourinho werd nog tijdens het seizoen ontslagen. Maar ondanks de complexe relatie die Hazard had met de trainer, hebben de twee geen hekel aan elkaar. Zo stuurde onze landgenoot een berichtje naar The Special One na het nieuws van zijn ontslag, waarin hij stelde zich verantwoordelijk te voelen omdat hij niet zijn beste niveau haalde. Mourinho antwoordde en wenste Hazard veel succes, evenals zijn “geweldige familie”. Het respect tussen de twee is er, maar een grote romance was het niet.

Onder Conte bloeide de Rode Duivel weer helemaal open. Foto: ISOPIX