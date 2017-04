Engelse tabloid niet weer welkom bij Everton: “Afschuwelijke beledigingen”

Everton FC heeft een drastische beslissing genomen. De club van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas bant de Engelse tabloid The Sun uit zijn stadion en oefencentrum. De club hekelt de berichtgeving van de krant. Een columnist haalde beledigend uit naar speler Ross Barkley én de inwoners van Liverpool. Als gevolg daarvan zijn journalisten van The Sun niet langer welkom bij The Toffees.

Het is columnist Kelvin Mackenzie die aan de basis ligt van alle heisa. Hij vergeleek Everton-speler Ross Barkley, wiens grootvader in Nigeria geboren werd, met een “gorilla in de zoo”. De middenvelder kreeg in een bar in Liverpool en slag in het gezicht na een woordenwisseling. Verder zei Mackenzie dat de best betaalde inwoners van Liverpool drugsdealers en voetballers zijn.

De columnist kwam meteen onder vuur te liggen voor zijn uitlatingen. De burgemeester van de stad Liverpool heeft een klacht neergelegd bij de politie wegens racisme. Ook enkele bekende namen uit het Engelse voetbal nagelden Mackenzie aan de schandpaal.

Ook bij Everton konden ze niet lachen met de column en de club stuurde een officieel statement de wereld in. “Everton informeerde The Sun vrijdag dat het niet langer welkom is op de club. De krant moet weten dat afschuwelijke en ongegronde beledigingen aan het adres van deze stad, of het nu de gemeenschap gaat of een individueel figuur, onacceptabel zijn.”