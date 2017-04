Deze clubs trekken de kaart van de jeugd, maar worden deze zomer waarschijnlijk leeggeroofd

Ajax won afgelopen donderdag in de Europa League met 2-0 van Schalke. De Amsterdammers waren overtuigend de betere ploeg, ondanks een bijzonder jeugdig elftal: zeven basisspelers waren niet ouder dan 24 jaar, de gemiddelde leeftijd van de hele kern lag zelfs op 21,3 jaar. Ajax trekt volop de kaart van de jeugd, net zoals enkele andere buitenlandse (top)clubs. De kans dat die clubs volgende zomer heel wat talent zien vertrekken, lijkt een zekerheid. Een overzicht.

Borussia Dortmund (Bundesliga):

Dortmund haalde de voorbije jaren heel wat jeugdig talent. Het exponent van die verjonging is natuurlijk Ousmane Dembélé, de 19-jarige Franse winger waar zowat alle Europese topclubs achter zitten. Liverpool probeerde hem al weg te plukken bij Rennes, maar ving bot. De ploeg van Jürgen Klopp probeert het volgende zomer opnieuw, maar krijgt concurrentie van Barcelona. Middenvelder Julian Weigl (21) kan ook rekenen op interesse van Barcelona, maar ook PSG en Manchester City volgen de jonge Duitser op de voet. Tottenham heeft dan weer interesse in de Amerikaanse middenvelder Christian Pulisic (18). Dortmund heeft ook nog enkele jonge sterren in de wachtkamer, zoals de Turk Emre Mor (19) en de Zweed Alexander Isak (17).

Ousmane Dembélé Foto: Photo News

AS Monaco (Ligue 1):

Monaco is hot. De Franse club is helemaal terug na enkele magere jaren en heeft dat vooral te danken aan jonge diamanten Kylian Mbappé (18), Thomas Lemar (21), Tiemoué Bakayoko (22) en Bernardo Silva (22). Mbappé is de bekendste speler van Monaco, de goalgetter wordt nu al de nieuwe Thierry Henry genoemd. Zowat alle Engelse topclubs hebben hem hoog op het lijstje staan, net als Real Madrid. Daar kan hij de ideale vervanger of opvolger worden van landgenoot Karim Benzema. Niet alleen Mbappé, ook Tiemoué Bakayoko voetbalt zich in de kijker. Vooral Manchester United zou wel wat zien in de defensieve middenvelder. Middenvelder Thomas Lemar geniet dan weer interesse van Manchester City en Chelsea.

Foto: Photo News

Ajax (Eredivisie):

21,3 jaar. Zo laag lag de gemiddelde leeftijd van de spelers van Ajax die vorige donderdag wonnen in de Europa League. Op het veld stond heel wat verzameld talent: Justin Kluivert (17) is de zoon van Patrick en brak dit jaar door in Amsterdam. Voorin loopt er met Bertrand Traoré (21) een ruwe diamant rond, maar hij wordt slechts gehuurd van Chelsea. Ook Hakim Ziyech (24), vorig jaar nog een doelwit voor Anderlecht, is gegeerd wild. De Nederlandse Marokkaan koos ervoor om nog even in Nederland te groeien, maar kon vorig jaar al naar topclubs als Sevilla en AS Roma. De meest ronkende naam van Ajax stond niet op het veld tegen Schalke: het Deense wonderkind Kasper Dolberg (19). Hij kan naar AS Roma, Napoli, Manchester City én FC Barcelona...

Justin Kluivert Foto: AFP

Everton (Premier League)

Bij Everton lijken ze zich neer te leggen bij een vertrek van Romelu Lukaku (23). De Rode Duivel scoort dit seizoen aan de lopende band bij de Toffees, maar wil zich meten met de allerbesten in de Champions League. Dat kan Everton niet bieden, de Engelsen strijden hoogstens voor een plek in de Europa League. Ook aanvallende middenvelder Ross Barkley (23) lijkt te vertrekken bij Everton, de contractverlenging van de beloftevolle Brit blijft uit, dus ligt Tottenham op de loer. Dit seizoen braken ook de beloftevolle jongeren Tom Davies (18) en Mason Holgate (20) door. Zij staan hoog op het lijstje van Manchester United, maar normaal gezien is een vertrek pas binnen twee jaar aan de orde.

Romelu Lukaku en Ross Barkley Foto: REUTERS

Porto (Liga NOS):

Het is een verhaal dat elk jaar terugkeert: Porto verkoopt zijn beste spelers, moet opnieuw een ploeg bouwen maar blijft bovenin meedraaien in Portugal. Ook dit jaar is dat niet anders, Porto heeft vier punten minder dan leider Benfica, met nog een wedstrijd achter de hand. en heeft die tweede plek te danken aan beloftevolle jongeren. De bekendste is André Silva, de 21-jarige spits die dit seizoen al 15 keer raak trof in de competitie. Volgens de Portugese pers mag hij alvast weg om, u raadt het goed, budgettaire redenen. Chelsea, Manchester United en Real Madrid liggen op vinkenslag. Ook middenvelder Rúben Neves (20) kan op heel wat interesse rekenen.

André Silva (rechts) Foto: EPA

Sassuolo (Serie A)

Vorig seizoen was Sassuolo dé revelatie van de Serie A en dwongen ze een plek in de Europa League af. Dit jaar gaat het vooral door heel wat blessureleed een pak minder, maar de Neroverdi bulken nog steeds van het jong talent. De bekendste naam is Domenico Berardi (22). De creatieve aanvaller leek lange tijd op weg naar Juventus maar koos voor een verlengd verblijf in het Mapei Stadium. Nu lijkt Inter de koploper, maar ook onder andere Liverpool en AC Milan zijn geïnteresseerd. In het middenveld deelt Lorenzo Pellegrini (20) de lakens uit. AS Roma kan de “nieuwe Thiago Motta” voor 10 miljoen euro terugkopen maar Milan en Juve liggen op de loer. Ook winger Matteo Politano (23) kan terug naar Roma, terwijl spits Grégoire Défrel (25) op interesse van Liverpool kan rekenen.

Domenico Berardi Foto: EPA

Atalanta Bergamo (Serie A)

Wat Sassuolo vorig jaar deed, doet Atalanta dit seizoen. De club uit Bergamo staat in Italië bekend om zijn succesvoll jeugdprogramma en plukt daar de vruchten van. Verdediger Mattia Caldara (22) werd in januari al verkocht aan Juventus, dat hem voor twee seizoen weer uitleende maar ervover nadenkt om hem deze zomer al terug te roepen. Inter kaapte spelmaker Roberto Gagliardini (23) weg en AS Roma lijkt nu te gaan lopen met de “nieuwe Yaya Touré, Franck Kessié (20). Ook onder andere Manchester City, Arsenal en Chelsea hadden grote interesse in de Ivoriaan. AC Milan lonkt dan weer naar bonkige spits Andrea Petagna (21), terwijl Juventus flankspeler Leonardo Spinazzola (24) wil terughalen en met Inter en Chelsea dueleert voor de diensten van rechtsback Andrea Conti (23).

Franck Kessié Foto: rr

Olympique Lyon (Ligue 1)

Terwijl PSG Europees het onderspit moest delven tegen Barcelona houden Monaco en Olympique Lyon de Franse eer hoog. De Monegaskische talenten mogen dan wel net iets meer in de spotlights staan, die van OL moeten niet veel onderdoen. Spits Alexandre Lacazette (25) scoort bijna met zijn ogen dicht en wordt gelinkt aan topploegen als Atlético Madrid, Arsenal, Liverpool en zelfs Barcelona. Hij kon vorige zomer al weg maar lijkt nu echt klaar voor de grote stap. Dat lijkt ook box-to-boxspeler Corentin Tolisso (22). Ook die werd al eens gelinkt aan Barcelona, maar de middenvelder lijkt al maanden op weg naar Juventus. Tenzij Arsenal roet in het eten gooit van de Italianen. Memphis Depay (23) is gehuurd van Man United, terwijl Liverpool kijkt naar flankspelers Nabil Fekir (23) en Maxwel Cornet (20).

Corentin Tolisso Foto: Photo News

RB Leipzig (Bundesliga)

Dat RasenBallsport Leipzig het goed ging doen in zijn eerste seizoen Bundesliga behoorde tot de verwachtingen, maar dat het richting tweede plek na Bayern München zou stomen? Dat had niemand verwacht. De Oost-Duitse club beschikt over misschien wel het grootste Duitse talent in de spits: Timo Werner (21). De international wordt gelinkt aan Liverpool, maar ook aan Manchester City, Manchester United en, natuurlijk, Bayern. Middenvelder Naby Keita (22) is ook enorm in trek. De creatieve en fysieke Guinees kan op interesse rekenen van Arsenal en Bayern, terwijl ook Tottenham een oogje in het zeil houdt. En dan is er ook nog assistman Emil Forsberg (25), wiens manager werd benaderd door Liverpool, Arsenal en Juventus.

Timo Werner Foto: Photo News

Benfica (Liga NOS)

Vorige zomer kocht Bayern Renato Sanches weg bij Benfica voor de mooie som van 35 miljoen euro. Het is haast jaarlijkse kost geworden dat de Aguias minstens één toptalent verliezen aan een Europese topclub. Zo kan de beenharde centrale verdediger Victor Lindelöf (22) rekenen op de interesse van onder andere Manchester United en AC Milan. Linksback Alejandro Grimaldo (21) kan dan weer terug naar Barcelona, maar ook Juventus en Napoli hebben hun interesse al laten blijken. De Blaugrana kijken ook naar Nélson Semedo (23), net als Chelsea en Manchester United. Aanvaller Andrija Zivkovic (20) staat dan weer in de belangstelling van zowel Arsenal als United.