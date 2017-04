Een openhartig gesprek met Jefferson en Herbert: “Lize is precies naar daar gegaan om een relatie te zoeken”

Asse - Enkele maanden na de ultieme relatietest op ‘Temptation Island’ hebben YouTubers Robbe Van Linthoudt en Dylan Verheyen uit Asse twee deelnemers uitgenodigd. Tijdens een spelletje Twister praten Jefferson en Herbert openhartig over het avontuur.

“Toen ik Lize terugzag, wist ik niet meer wat ik moest zeggen. Ik was meer geschrokken dan kwaad”, herinnert Jefferson zich. “Het was precies een volledig andere Lize. Na twaalf dagen sprong ze meteen op iemand anders. Iedereen doet natuurlijk wat hij wil, maar ik vind persoonlijk dat je na zo’n korte tijd niet zomaar verliefd kunt worden. Zeker niet daar.”

“Zij was precies gewoon naar daar gegaan om een relatie te zoeken”, gaat hij verder. “Ik geef mensen gelijk als ze zeggen dat het meer op een datingprogramma leek.”

Constant ruzie

De terugvlucht vanuit Thailand was allesbehalve gemakkelijk voor de deelnemers. Op het vliegtuig ontstond er constant ruzie. Ook de periode die daarop volgde was bijzonder heftig.

“Jolien en ik zijn een tweetal weken uit elkaar geweest”, zegt Herbert. “In het begin hadden we de hele tijd ruzie. We probeerden wel met elkaar te praten, maar dit lukte niet. Ik ben dan maar een paar dagen bij mijn moeder gaan wonen. Toen we elkaar begonnen te missen, hebben we het nog een kans gegeven. Tot nu toe gaat het wel goed.”

Samen met Merijn hebben de twee mannen ook iets positiefs uit het programma gehaald: de tempa brothers. Binnenkort lanceren zij een eigen kledinglijn voor mannen en vrouwen.