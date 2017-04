Weerpraatje loopt mis en dat is duidelijk te merken aan het gezicht van Jill

Voor de kijkers van ‘Het Weer’ was het zaterdagmiddag even schrikken. Net wanneer weervrouw Jill Peeters in de helft van haar weerpraatje zat, liep het even mis. En dat was duidelijk te merken aan het gezicht van Jill.

Foto: rr

Plots keek de altijd guitige weervrouw verrast naar rechts op, vervolgens keek ze geschrokken, viel de weerkaart weg en verscheen het logo van ‘Het Nieuws’, waarop thuis alle schermen zwart werden en dan een reclameblok startte.

“Er was een klein technisch probleem in de studio, waardoor het spijtig genoeg even misliep”, klinkt het bij VTM. “Vandaar dat Jill verrast opkeek. Dat mankementje is inmiddels opgelost.”

Foto: rr

Volgens de woordvoerster van VTM loopt het weerpraatje vanavond weer gesmeerd, zoals gewoonlijk. “Kijkers kunnen trouwens altijd op onze website en de app terecht om het weerbericht er op na te lezen.”