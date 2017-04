Vrouw doet walgelijke ontdekking in chocolade paaseitje

Pasen. De tijd van het jaar waarin veel mensen zich volproppen met paaseitjes en andere figuurtjes van chocola. Eén vrouw uit Groot-Brittannië zal zich echter niet snel meer aan de zoete versnapering wagen. Zij deed onlangs namelijk een walgelijke ontdekking in een van haar paaseitjes.

Samen met haar dochter had de vijftigjarige vrouw een zakje paaseitjes gekocht in een winkeltje op de luchthaven van Birmingham. Toen ze in haar tweede paaseitje beet, voelde ze plots een hard stukje in haar mond. Moeder Catherine dacht eerst dat het een nootje was, maar dat bleek niet het geval.

“Het harde stuk bleek een tandje te zijn. Waarschijnlijk een melktand”, zegt dochter Elisabeth Webb (27). “Het is dus zeker niet een van mijn moeder haar tanden. Ik kan niet geloven dat zoiets vandaag de dag nog kan gebeuren. Het was walgelijk.”

De familie heeft intussen klacht ingediend bij de Britse zoetwarenfabrikant Cadbury. “Het spijt ons enorm dat dit voorgevallen is”, klinkt het daar. “Wij willen iedereen verzekeren dat kwaliteit voor ons van het grootste belang is en dat wij iedere klacht heel ernstig nemen. Wij zullen een grondig onderzoek starten naar dit incident.”