Huh? Arsenal-icoon doet wenkbrauwen fronsen als trainer van Granada

Tony Adams new training regime is underway at Granada! You can't beat it pic.twitter.com/x34Lk3wlCJ

Tony Adams werd eerder deze week aangesteld als trainer van het Spaanse Granada. De Britse oud-verdediger moet de club in de Primera Division proberen houden. Adams, een icoon van Arsenal, trok meteen alle aandacht naar zich toe op training. Met een reeks vreemde handelingen probeerde hij zijn spelers iets duidelijk te maken. Op Twitter werd meteen de spot gedreven met de Engelsman.

Adams kon in het verleden nog niet imponeren als trainer. Zijn laatste opdracht dateert al van 2010-2011, toen hij aan het roer stond bij het Azerbeidzjaanse Qabala.

You got to feel for Pereira, Boga & Semper. Imagine being loaned out to a club that would eventually be managed by Tony Adams. — Jack Brace (@Jack_Brace1) 15 april 2017

Tony Adams looks like he's back on the sauce and if he isn't all the Granada players will be by May. That video is cringey as fuck. — Red Mysterio (@redmysterio96) 15 april 2017