Tsunami van diabetici op komst. Maar kan je je eigenlijk beschermen tegen suikerziekte?

Tegen 2030 lijdt 1 op de 10 Belgen aan diabetes. Dat is de voorspelling van professor Dimitri Aerden, die een “tsunami aan diabetici” verwacht. Maar is suikerziekte wel te voorkomen?

Professor Aerden begrijpt niet hoe weinig aandacht er soms is voor een ziekte met nochtans heel zware gevolgen. Dat zegt de vaat­chirurg, gespecialiseerd in het behandelen van diabetici met wonden aan de voeten, in een interview met onze krant.

Diabetici kunnen op termijn hun gevoel in de onderste ­ledematen kwijtraken. Ze krijgen zo sneller wondjes. Als hun suikerziekte niet onder controle raakt, slibben bovendien hun aders dicht. De wonden krijgen zo onvoldoende bloed, genezen niet en kunnen ook nog eens ­infecteren. Soms zit er niet anders op dan te amputeren. “Dat is telkens opnieuw een traumatische ervaring. Voor de patiënt vooral, maar ook voor de chirurg. Je redt een leven, maar toch. In het begin van mijn carrière heb ik maandenlang nachtmerries gehad. Ik schoot wakker met de schrik dat ik zelf ook tenen of een been kwijt was. Om dan onder mijn lakens te kijken en mezelf gerust te stellen.”

Opvallend: volgens de professor zijn de meeste amputaties die hij doet, eigenlijk vermijdbaar. “Ze waren niet nodig geweest als patiënten op tijd waren doorverwezen naar een specialist”, zegt hij daarover in de eerste aflevering van Topdokters. Het geldt voor veel complicaties van diabetes: ze zijn vaak vermijdbaar. Als de behandeling in de jaren voordien optimaal verloopt tenminste.

Hoe voorkom je het?

“Diabetes is lang niet altijd te voorkomen”, klinkt het bij het Diabetes Fonds. “Diabetes type 1 is nooit te voorkomen. De meest voorkomende vorm van diabetes, diabetes type 2, kun je wel vermijden door bewust om te gaan met je lichaam en eten. Enkele tips:

- Eet gevarieerd, met mate en snoep zo min mogelijk. Eet veel groente en volkorenproducten en weinig zout. Gebruik bij het bakken onverzadigde vetten. Lees meer.

- Iedereen weet dat roken ongezond is, en stoppen is niet gemakkelijk. Maar roken vergroot de kans op diabetes enorm: met 30 tot 40 procent. Lees meer.

- Ook een gezond gewicht is belangrijk. Bij overgewicht krijgt het lichaam vaak moeite om de bloedsuiker in balans te houden. Want het reageert dan minder goed op insuline. Dat kan leiden tot diabetes. Het goede nieuws: de kans op diabetes wordt al meteen kleiner als je afvalt. Zelfs bij een paar kilo.