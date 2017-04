Zo goed was Moussa Dembele vandaag

Rode Duivel Moussa Dembele kende een begenadigde dag in de Premier League: man van de match voor Tottenham, voor het eerst sinds januari 2016 nog eens gescoord, en deze indrukwekkende matchstatistieken.

Lees hier het matchverslag van Tottenham-Bournemouth en bekijk het doelpunt van Dembele.

Man van de match en eindelijk nog eens gescoord. Moussa Dembele speelde een geweldige wedstrijd tegen Bournemouth. Dat blijkt ook uit de statistieken. De Antwerpenaar was overal op het veld aanwezig. Hij brak na een kwartier de match open met een doelpunt. Gaf 98 procent goede passen. In de hele wedstrijd gaf hij slechts een pas die tot balverlies leidde.

Mousa Dembele 1 goal 98% per cent pass completion 3 tackles attempted 1 interception Man of the match #COYS #THFC (via @StatsZone ) pic.twitter.com/IO5aSCcxm5

Zelf was Dembele ook bijzonder opgetogen met zijn wedstrijd, blijkt uit zijn reactie op Twitter.

What a feeling! So happy with this goal and the result. #COYS ?????? pic.twitter.com/xIO2tOK95f