RSC Anderlecht houdt Standard uit bekerfinale bij de vrouwen

Brussel - RSC Anderlecht heeft zich zaterdag voor de finale van de Beker van België vrouwenvoetbal geplaatst. In Tubeke won de competitieleider met 1-0 van Standard. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Red Flame Tine De Caigny scoorde het enige doelpunt van de partij.

Zaterdag 13 mei neemt Anderlecht het in het stadion van KV Mechelen in de finale op tegen AA Gent, dat vrijdag Zulte Waregem met 0-3 uitschakelde.

Voor AA Gent, dat zich in de Superleague ook nog volop in de titelstrijd mengt, wordt het de eerste bekerfinale. Anderlecht staat het vaakst op de erelijst. Het won de beker tien keer, het laatst in 2013. Daarnaast was de Brusselse club zeven keer verliezend finalist. Vorig jaar moest Anderlecht in de finale met 2-1 het onderspit delven voor Lierse.