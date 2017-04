Kompany start én scoort levensbelangrijke goal voor City

Na donkere maanden is Vincent Kompany helemaal terug. Hij kreeg na een wedstrijd op de bank opnieuw een basisplaats, en brak de match zowaar open met een doelpunt.

De basisplaats op zich was voor Kompany al een nieuwe opsteker. Na een zoveelste blessure begin dit seizoen moest hij na een geslaagde revalidatie wekenlang wachten op een nieuwe kans van trainer Guardiola. Twee weken geleden was het dan toch zo ver. Kompany zette een solide prestatie neer tegen Chelsea, maar moest de volgende wedstrijd tegen Hull toch weer op de bank plaatsnemen. Nu krijgt de Rode Duivel opnieuw een basisplaats. Samen met Nicolas Otamendi vervangt hij in de verdediging Aleksander Kolarov en de geblesseerde John Stones.

En Kompany loste de verwachtingen in. Op hoekschop kopte hij na 60 minuten de 0-1 binnen. Het thuispubliek ging uit zijn dak en scandeerde luidkeels voor de man die hen enkele jaren geleden naar de titel leidde.

Ook Kompany zelf was uitzinnig van vreugde en sprong over de boarding om het doelpunt met de bezoekende supporters te vieren.

Foto: REUTERS

City staat bij het begin van speeldag 33 vierde, op 14 punten van leider Chelsea, en kan bij winst over Liverpool naar de derde plaats springen. Bekijk hier het volledige klassement.