Laatste overlevende van 19de eeuw overleden op 117-jarige leeftijd

De oudste vrouw ter wereld is overleden. Emma Morano was de laatste overlevende van de 19de eeuw en werd 117 jaar.

Op 29 november 1899 werd Emma Morano geboren in de regio rond Piedmont in Italië. Ze was daarmee de enige nog levende persoon die geboren werd in de 19de eeuw. Dat ze zo lang bleef leven, dankt ze naar eigen zeggen aan goede genen en drie eieren per dag - waarvan twee rauw.

Helaas is de oudste vrouw ter wereld nu overleden in haar huis in Verbania. “Ze was buitengewoon”, zegt Silvia Marchionini, de burgemeester van het Italiaanse dorp. “Ze had een bijzonder leven en door te denken aan haar kracht en sterkte zullen we zelf sterker in het leven staan.”

