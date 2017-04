Supporter van Leipzig overleden aan hartaanval voor wedstrijd tegen Freiburg

Een supporter van RB Leipzig is zaterdag overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Het slachtoffer was in het stadion aanwezig bij de wedstrijd tegen Freiburg (4-0 overwinning) op de 29e speeldag van de Duitse Bundesliga en overleed nog voor aanvang van de wedstrijd.

De 56-jarige man werd nog naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis gebracht, maar overleed bij de aankomst. Dat meldde Leipzig zaterdagavond via Twitter. Het is al het tweede overlijden van een Leipzig-supporter in vijf weken tijd. Op 11 maart kwam een man om het leven kwam tijdens de wedstrijd tegen Wolfsburg, eveneens door een hartaanval.