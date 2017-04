Koen Crucke laat in midden van de nacht inbrekersalarm afgaan bij Gert Verhulst

Wanneer Koen Crucke blijft slapen, let je er maar beter op dat hij het alarm ’s nachts niet laat afgaan. Vraag dat maar aan Gert Verhulst. Tussen twee gesmaakte voorstellingen van zijn nieuwe productie Jekyll & Hyde vond Crucke zaterdag de tijd om de hilarische anekdote met de lezers van Nieuwsblad.be te delen.

Foto: Joris Herregods

Het zijn drukke dagen voor Koen Crucke. In het paasweekend brengt hij de voorstelling Jekyll & Hyde vier keer in drie dagen. Tussendoor vond hij nog de tijd om een leuke anekdote met ons te delen, met Gert Verhulst in een bijrol.

“Ik ben vroeger verschillende keren bij hem blijven slapen”, zegt Crucke aan Nieuwsblad.be. “Toen hij nog buiten Antwerpen woonde, bij de moeder van zijn kinderen. Dat was de periode van de Kerstshows van Samson & Gert.”

Eén van die nachten zal Crucke niet snel vergeten. “We hadden ’s avonds aardig wat champagne en wijn gedronken. Voor we gingen slapen, zei Gert me nog dat hij het alarm zou aanzetten en ik ’s nachts dus niet naar beneden mocht komen. Maar dat was al snel vergeten.”

En dus stond Crucke ’s nachts toch op. “Ik ging naar beneden om een beetje water of cola te drinken”, vertelt hij lachend. “En toen ging plots de telefoon. Wie durft om dit uur bellen, dacht ik. Ik nam op en het was de bewakingsdienst. Ik zei hen wel tien keer dat alles in orde was en ik Koen Crucke was, maar ze moesten Gert Verhulst hebben om zeker te zijn.”

Door al het lawaai was die laatste wakker geworden. “Hij zei dat hij me toch duidelijk gezegd had dat ik niet naar beneden mocht komen, en dat was zo, maar ik was het vergeten. Door zijn tussenkomst is de politie gelukkig niet moeten langskomen.”