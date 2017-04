Zo zag je Messi nog niet vaak scoren. Tegen Real Sociedad dribbelde hij voor een keer niet de hele verdediging op een hoopje, maar haalde snoeihard uit van buiten het strafschopgebied.

Captain Leo Messi makes it 1-0 for Barcelona with a great goal! ?? Follow #FCBRealSociedad LIVE on Eleven Sports 1 & https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/ifLHzUWSIs