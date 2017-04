Nog 300 dagen tot Pyeongchang: Welke Belgen zijn klaar voor de Winterspelen?

Over precies 300 dagen stappen atleten van de diverse disciplines in het Olympisch stadion van het Zuid-Koreaanse Pyeongchang op voor de feestelijke openingsceremonie van de 23ste Winterspelen (9-25 februari 2018) . Hoeveel Belgen mogen we daar verwachten? Een dertigtal landgenoten gaat na hun “zomerslaap” de rechte lijn in om dat olympisch ticket af te dwingen. Hoog tijd dus voor een balans. Hoe groot is hun kans op kwalificatie voor de Spelen? En wat mogen we daar van hen verwachten?

Snowboard: Bergkoningen uit de Kempen

Op de Winterspelen van Sochi miste Seppe Smits op een haar na de finales en werd hij dertiende in de slopestyle. De kansen op Belgisch succes in Pyeongchang zijn vier keer zo groot. Niet alleen werd naast slopestyle (parcours met een zestal hindernissen) met big air (één grote sprong) een extra snowboard discipline toegevoegd aan de Olympische Spelen, Smits heeft er in Zuid-Korea nog een Belgische bondgenoot bij: Sebbe De Buck. Dat Seppe (25) en Sebbe (21) samen brokken kunnen maken bewezen ze op het voorbije WK in de Sierra Nevada. Smits kroonde zich in de slopestyle met ruime voorsprong tot wereldkampioen. De Buck werd vierde. In de Big Air namen ze beiden veel risico maar kregen ze hun sprongen niet foutloos geland. Door hun prestaties in de slopestyle zijn de twee bergkoningen uit de Kempen nu al zo goed als zeker van een ticket voor Pyeongchang.

Sebbe De Buck Foto: Photo News

De aanwezigheid van De Buck is een zegen voor Smits. Hij hoeft nu niet meer de druk van de natie alleen op zijn schouders te torsen en heeft er bovendien een wereldtopper uit eigen streek bij die hem beter maakt. Smits en De Buck trainen samen en steken veel van elkaar op. Smits is de technische perfectionist die elke sprong 30 keer opnieuw probeert om hem zo zuiver mogelijk uit te voeren. De Buck is de meest creatieve snowboarder van de twee en komt met verrassende tricks op de proppen, vooral op de rails. Aangezien snowboarden een jurysport is valt het af te wachten aan welk aspect de wedstrijdjury in Pyeongchang het meeste belang hecht. In het zog van Smits en De Buck maakt ook de amper 17-jarige Stef Vandeweyer een reële kans op kwalificatie. Zeker nu hij zich kon plaatsen voor de halve finales op het WK Big Air

Delegatieleider Gert Van Looy: “De kans op een Belgische medaille op de Olympische Winterspelen is het grootst in het snowboarden. Dat bewezen De Buck en Smits op het voorbije WK. Al zal veel afhangen van het parcours.”

Kans op kwalificatie:

Seppe Smits: 95%

Sebbe De Buck: 95%

Stef Vandeweyer : 45%

Loranne Smans : 5%

Langebaanschaatsen: Belgisch uithangbord met kopzorgen

Met een vierde plaats op de 5.000 meter en een vijfde plaats op de 10.000 meter was Bart Swings veruit de beste Belg op de Olympische Spelen van 2014. Dat de inlineskatekampioen bij zijn olympisch debuut in het schaatsen ontzettend dicht bij een medaille kwam, deed toen al het beste vermoeden voor 2018. Maar om de stap naar de top-drie te zetten moest Swings dit seizoen een nieuwe, snellere schaatstechniek aanleren. Die blijkt echter nog niet op punt te staan. De student burgerlijk ingenieur vergaloppeerde zich, beleefde een mindere campagne en kon niet overtuigen tijdens de generale repetitie op het WK afstanden in Pyeongchang. Bovendien stak hij zoveel energie in het trainen op de nieuwe techniek dat de conditie er onder leed. Kopzorgen voor Swings dus, maar nog geen reden tot paniek. “Ik weet welke fouten ik heb gemaakt en ga mij daar niet meer aan laten vangen. Ik moet vooral leren om geduldiger te zijn”, weet Swings.

Foto: BELGAIMAGE

De 26-jarige Leuvenaar probeert eind juli twee gouden skeelermedailles te halen op de World Games in Polen en legt vanaf augustus de laatste hand aan de schaatstechniek. Om de allerlaatste stap te zetten naar de absolute wereldtop heeft Swings een sterkere sparringpartner nodig. Bovendien zette zijn team er ondertussen een punt achter, wat het allemaal niet gemakkelijker maakt. “Ik heb enkele opties. Wie het juist gaat worden, weet ik nog niet”, vertelde Swings. De 26-jarige Leuvenaar zal geen probleem kennen om zich in de herfst tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden te plaatsen voor de Spelen.

Delegatieleider Gert Van Looy: “Bij Swings is zijn nieuwe techniek er nog niet uitgekomen. Hij zal nog een extra stap moeten zetten om mee te doen voor de medailles. Voor Vosté en Peeters zou kwalificatie al een succes zijn.”

Kans op kwalificatie:

Bart Swings: 95%

Mathias Vosté: 25%

Jelena Peeters: 40%

Kunstschaatsen: Broer en zus naar de Spelen?

Foto: ema

Broer en zus Jorik (24) en Loena (17) Hendrickx uit Arendonk delen een fantastische droom: samen naar de Olympische Winterspelen van 2018. Voor Loena is dat ondertussen niet langer een verre droom. Met een knappe 15de plaats bij haar WK-debuut in Finland verzekerde ze zich van een stek in Pyeongchang. Jorik is het grote idool van kleine zus Loena, die drie jaar geleden op tv toekeek hoe haar grote broer in Sochi knap zestiende werd bij zijn olympische kennismaking. Ondertussen is Loena zelf aan het uitgroeien tot een Europese topper. Op haar eerste EK werd ze eind januari verrassend zevende. Jorik viel toen net buiten de medailles en eindigde als vierde. Nadien wonnen ze allebei de Challenge Cup in Den Haag. Voor Loena haar eerste internationale zege, in een nieuw persoonlijk record. Ondanks die prestaties kan ze - in tegenstelling tot Jorik - niet rekenen op financiële steun van het BOIC of Sport Vlaanderen. Na een tegenvallende passage in Helsinki moet deze laatste in september trouwens nog aan de bak in de Nebelhorn Trophy van het Duitse Oberstdorf om één van de zes resterende tickets voor de Spelen op zak te steken.

Delegatieleider Gert Van Looy: “Het grote deel van de wereldtop in het kunstschaatsen komt van buiten Europa, maar het zou desondanks een grote ontgoocheling zijn moest Jorik zich niet plaatsen voor de Spelen.”

Kans op kwalificatie:

Jorik Hendrickx: 80%

Loena Hendrickx: 100%

Alpineskiën: Ruwe diamanten die de wereld verbazen

“Er zit een gouden Belgische skigeneratie aan te komen”, belooft Lode Nolf, directeur van Sneeuwsport Vlaanderen . “De Belgische ruwe diamanten zijn echter nog maar 17 tot 21 jaar. Piepjong in het skiën want de piekleeftijd van een topper is 27 jaar.” De Belgische jonkies missen op dit moment nog de regelmaat om mee te spelen met de wereldtop, maar deden vorige winter de monden van de internationale skiwereld openvallen van verbazing met flinke uitschieters. Denk maar aan de 21-jarige Dries Van den Broecke die op het WK in Sankt-Moritz de Oostenrijkse skilegende Marcel Hirscher (nummer 1 van de wereld) klopte in de parallelslalom. Of de Waalse Armand Marchant die in december op zijn 18 jaar skigeschiedenis schreef door als eerste Belgische man ooit punten te pakken op een Wereldbekermanche. Marchant brak enkele weken later wel zijn scheenbeen en scheurde verschillende kniebanden, maar maakt het meeste kans om de Spelen te geraken. Op dit moment ziet het er naar uit dat België vier mannelijke en drie vrouwelijke skiërs naar Pyeongchang zal mogen sturen. Als zij ook een ticket voor het teamevent kunnen afdwingen, is dat de discipline waar ze het verst in kunnen geraken.

Armand Marchant Foto: BELGAIMAGE

Delegatieleider Gert Van Looy: “De Spelen van 2022 moeten het grote moment worden voor de Belgische skiërs, maar ook in Pyeongchang zouden we al met een vijftal atleten aanwezig kunnen zijn.”

Kans op kwalificatie:

Armand Marchant: 95 % (blessure)

Dries Van den Broecke: 80%

Kai Alaerts: 80%

Kim Vanreusel : 95%

Marjolein Decroix : 90%

Mathilde Nelles: 80%

Team Event (ploeg van 2 mannen en vrouwen): 20%

Bobslee en skeleton: Bullets schieten niet meer met scherp

De Belgian Bullets konden hun sterke prestaties van 2015-2016 dit seizoen niet doortrekken. Terwijl pilote Elfje Willemsen en remster Sophie Vercruyssen een jaar geleden op wereldbekers amper weg te slaan waren uit de top vijf, was hun beste prestatie dit seizoen een zesde plaats. “Ik moet toegeven dat we een beetje teleurgesteld zijn. We hadden er veel meer van gehoopt”, geeft Hanne Mariën, voorzitster van de Bobslee- en Skeletonfederatie toe. “Al hebben de meisjes echt wel een paar keer brute pech gehad.”

Foto: BELGA

In de laatste wereldbekerproef van het seizoen in Pyeongchang - op de baan waar het volgend jaar zal moeten gebeuren - werden Elfje Willemsen en Sara Aerts pas veertiende. Niet meteen hoopgevend voor de Spelen. Bovendien deed de tweede Belgische bob met An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen (achtste) het beter. De hiërarchie binnen het team (met Willemsen als eerste stuurvrouw) was jaren een zekerheid, maar wordt openlijk in vraag gesteld. “Op het einde van het jaar leggen alle meisjes testen af en beslissen we welke stuurvrouw bij welke remster en in welke bob naar de Spelen zal gaan. We kwalificeren immers allicht twee bobs”, gelooft Mariën. In het skeleton (met een slee) werd de 21-jarige Kim Meylemans dit jaar vijfde op het WK.

Delegatieleider Gert Van Looy: “Voor de bobsleemeisjes was het dit een seizoen van net niet, maar dat kan snel keren. In het skeleton moet Kim Meylemans een plaats in de top-acht kunnen halen.”

Kans op kwalificatie:

Elfje Willemsen: 95%

Sophie Vercruyssen: 95%

An Vannieuwenhuyse: 90%

Sara Aerts: 90%

Kim Meylemans: 90%

Biatlon: Buitenlanders verdedigen Belgische eer

In het biatlon (een combinatie van langlaufen en schieten) zijn het twee genaturaliseerde buitenlanders die België zullen vertegenwoordigen: een Duitser (Michael Rösch) en een Fransman (Florent Claude) die door de moordende concurrentie in eigen land geen kans maken om onder hun originele vlag op de Spelen te geraken en daarom voor ons land kozen. Rösch (33) werd in 2006 olympisch kampioen met de Duitse estafetteploeg, maar zijn top ligt al een tijdje achter hem. Momenteel is hij de nummer 33 op de wereldranglijst. Hij eindigde het voorbije seizoen drie keer in de top-tien in een wereldbeker. Voor Florent Claude wordt het een race tegen de klok om de Spelen te halen. Pas als zijn naturalisatie helemaal rond is (een kwestie van maanden) kan hij de goedkeuring krijgen van de internationale federatie om onder de Belgische vlag punten te gaan sprokkelen en de olympische kwalificatie af te dwingen.

Florent Claude Foto: AFP

Delegatieleider Gert van Looy: “Beiden zijn in staat om top-zestien te halen in Pyeongchang. Als ze voor de medailles zouden meestrijden, waren ze natuurlijk niet naar ons gekomen. Het is de bedoeling dat zij in 2022 samen met jonge Belgen een estafetteploeg vormen.”

Kans op kwalificatie:

Michael Rösch: 95%

Florent Claude: 80%

Shorttrack: piepkuikens in budgetnood

Nadat in Sochi geen enkele Belg deelnam aan het olympisch shorttrack (een spectaculaire vorm van snelschaatsen op een kleine, ovale piste), zette ex-olympiër Pieter Gysel zijn schouders onder een nieuw project. Na drie jaar steken de jongeren hun neus stilaan aan het venster, al gebeurt dat met vallen en opstaan. “Logisch, gezien alle Belgen 21 jaar of jonger zijn”, zegt Pieter Gysel. “We mikken dus vooral op de Olympische Spelen van 2022, maar om de komende jaren voldoende budget te krijgen om verder te kunnen werken is het belangrijk dat enkele jongeren zich toch al plaatsen voor de Spelen van 2018. We hopen met een mannelijke aflossingsploeg (vier rijders) aanwezig te zijn in Pyeongchang, maar enkel de beste acht landen van de wereld mogen een ploeg sturen. Moeilijk, maar in het shorttrack is alles mogelijk. Individueel moet het zeker wel lukken om twee à drie atleten op de Spelen te krijgen.”

Delegatieleider Gert Van Looy: “Het afgelopen WK was een tegenvaller. De jongeren betalen nog leergeld. Als we één of twee shorttrackers op de Spelen krijgen zal het goed zijn.”

Kans op kwalificatie:

Hanne Desmet: 85%

Evelien Van Kerckvoorde: 5%

Jens Almey: 70%

Gert-Jan Goeminne: 55%

Stijn Desmet: 45%

Ward Petré: 20%

Rino Vanhooren: 10%

Aflossingsploeg mannen: 10%