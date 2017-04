Belangrijke studie naar ADHD-medicatie levert ontluisterend resultaat op

Een langdurig Amerikaans onderzoek naar ADHD en de medicatie die patiënten krijgen, heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd. Niet alleen trekt de studie in twijfel dat medicijnen als Rilatine op lange termijn werken, ze toont ook aan dat gebruikers gemiddeld 4,7 centimeter minder groot worden.

De Amerikaanse MTA-studie volgde 579 mensen met ADHD, vanaf de basisschool tot nu al 16 jaar later. Ze werden continu met elkaar vergeleken en werden gevraagd om bij te houden welke medicatie ze namen en hoeveel ervan.

De eerste resultaten, uit 2007, waren al behoorlijk ontluisterend te noemen. Zo bleek dat patiënten die medicatie namen daar drie jaar lang veel voordelen uithaalden, maar daarna plots veel minder. De geneesmiddelen werden veel minder doeltreffend op lange termijn. Nog een bijwerking: de groei van de deelnemers die veel medicatie namen, ging veel trager dan wie weinig middelen nam.

In 2016 werden nieuwe resultaten naar buiten gebracht, die ernstige vraagtekens zetten bij de doeltreffendheid van de medicatie op lange termijn. Zo zou 60 procent van de deelnemers - zelfs zij die medicatie namen - als volwassene ook nog de symptomen vertonen van de aandoening.

Kleiner

Maar het meest opvallende kwam eerder deze maand. Wie veel medicatie gebruikt, wordt gemiddeld 4,7 centimeter minder groot dan andere ADHD-patiënten. Maar merkwaardig genoeg is het niet zo dat zij die veel medicatie nemen, minder symptomen vertonen. Met andere woorden: eigenlijk haalt de medicatie op lange termijn bedenkelijk weinig uit.

Stephen Hinshaw, een van de onderzoekers achter de studie, licht de resultaten toe. “Wie de medicatie neemt, heeft op korte termijn minder last van de symptomen. Op lange termijn zie je dat ze, zodra ze stoppen met de medicatie, gewoon weer naar hetzelfde niveau evolueren als patiënten die nooit medicatie genomen hebben.”

Rilatine

Moraal van het verhaal: de onderzoekers raden aan om medicijnen als Rilatin niet te snel voor te schrijven en er erg voorzichtig mee om te springen.

Het meest gebruikte medicament tegen ADHD is methylfenidaat. Dat wordt in ons land verkocht onder de namen Rilatine en Concerta. In 2014 kregen 27.854 patiënten het voorgeschreven, waarvan 26.214 minderjarigen.