Ciman wint eindelijk, Lestienne verliest

Brussel - Montréal Impact heeft zaterdag op de zesde speeldag van de Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS) zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Montréal pakte in de toegevoegde tijd de zege tegen Atlanta United (2-1). Laurent Ciman stond de hele partij centraal in de verdediging bij de thuisploeg.

Na de openingstreffer van Jones (40.) slaagde Piatti (45.+5) er nog voor rust in gelijk te maken. Bij de bezoekers had Gonzalez (45.+4) tussendoor rood gekregen, maar ook tegen tien tegenspelers had Montréal het moeilijk. Invaller Jackson-Hamel zorgde drie minuten in de toegevoegde tijd voor de verlossing. Montréal blijft in het klassement tiende en voorlaatste met zes punten, Atlanta staat vierde.

Roda JC, met kapitein Tom Van Hyfte de hele wedstrijd op het veld, won op de 31e speeldag van de Eredivisie de degradatietopper tegen Sparta (3-1). Ajagun (14. en 61.) en Rosheuvel (89.) zorgden voor de Limburgse doelpunten. Aan de overkant slaagde enkel Verhaar (77.) er in te scoren. Bij Sparta stonden Ryan Sanusi en Loris Brogno in de basis. Die laatste werd na 34 minuten al naar de kant gehaald met een blessure. In de stand klimt Roda naar een veilige vijftiende stek. Sparta staat zestiende, een plaats die op het einde van het seizoen nacompetitie inhoudt.

Maxime Lestienne ging met Rubin Kazan op de 23e speeldag van de Russische Premier League met 0-1 onderuit tegen Krasnodar. Smolov zorgde op het uur voor de enige treffer van de partij. Lestienne werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. In de stand kampeert Kazan op een tegenvallende tiende stek, Krasnodar staat vierde.

De uitslagen van de wedstrijden op de 23e speeldag van de Russische voetbalcompetitie.

Amkar Perm - Oefa 1-1

CSKA Moskou - Rostov 0-0

Anzhi Makhachkala - Samara 1-3

Rubin Kazan - Krasnodar 0-1

Zondag:

Orenburg - Terek Grozny

Oeral Ekaterinburg - Tomsk

Arsenal Tula - Lokomotiv Moskou

Spartak Moskou - Zenit St-Petersburg

Stand (na 23 wedstrijden):

1. Spartak Moskou 51 ptn (22 wedstr.)

2. CSKA Moskou 44

3. Zenit St-Petersburg 43 (22)

4. FC Krasnodar 38

5. Terek Grozny 33 (22)

6. Oefa 33

7. Amkar Perm 33

8. Rostov 33

9. Lokomotiv Moskou 31 (22)

10. Rubin Kazan 28

11. Oeral Ekaterinburg 26 (22)

12. Anzhi Makhachkala 24

13. Samara 20

14. Arsenal Tula 18 (22)

15. Orenburg 16 (22)

16. Tomsk 13 (22)