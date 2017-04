Ophefmakende beelden: jongen (10) met autisme helemaal overstuur wanneer politie hem in de boeien slaat

Luanne Haywood uit de Amerikaanse staat Florida heeft het internet geschokt met een video op Facebook. De beelden laten zien hoe de politie haar autistische zoon John in de boeien slaat en arresteert.

De reden voor zijn arrestatie dateert weliswaar van november vorig jaar. John werd toen door de directie van de Okeechobee Achievement Academy geschorst omdat hij een werknemer van de school had geslagen en geschopt. Wat moeder Luanne daarentegen niet wist, was dat de werknemer in kwestie toen ook een klacht had ingediend bij de politie. Daaropvolgend werd een arrestatiebevel tegen de jongen uitgevaardigd, maar pas afgelopen woensdag, de eerste dag na zijn schorsing, schoten de agenten in actie.

De verbazing was bij Luanne dan ook groot toen haar zoon bij zijn terugkeer meteen te maken kreeg met enkele politieagenten. Een huilende John smeekte om niet aangeraakt te worden, maar daar hadden de agenten geen oren naar. Terwijl hij niet veel later naar een politiewagen werd geleid, probeerde zijn moeder duidelijkheid te krijgen over de situatie. “Hij heeft autisme. Hij weet niet wat er gebeurt. Hij is doodsbang en amper tien jaar oud”, zegt Luanne.

John moest na zijn arrestatie een nacht doorbrengen in een jeugdinstelling. De ochtend daarop werd hij weer vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Op 11 mei moet de jongen voor de rechter verschijnen voor mishandeling tegen de werknemer.

“John is zo’n lieverd als hij zich in een liefdevolle omgeving bevindt”, schreef de moeder bij haar video op Facebook. “Hij heeft manieren, zegt ‘ja’, ‘dankjewel’ en ‘alsjeblieft’. Maar als hij boos wordt, kan hij onhandelbaar zijn. Dat zie je ook in deze video, waarin hij al zijn vaardigheden (die hij overigens niet heeft geleerd op school) moet aanwenden om kalm te blijven.” Met de beelden wil de vrouw nu zo veel mogelijk mensen bewust maken van het gebrek aan faciliteiten binnen het schoolsysteem om kinderen met beperkingen te ondersteunen.