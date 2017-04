Zondag Gregdag: dit zijn de tegenstanders vandaag in de Amstel Gold Race

Vandaag staat de vernieuwde Amstel Gold Race op het programma. Zonder finish op de Cauberg, maar mét de winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de winnaar van Parijs-Roubaix. Alle ogen zijn gericht op Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet, maar er zijn nog andere kapers op de kust.

Volg de Amstel Gold Race hier LIVE van start tot finish vanaf 10u30.

Vijf sterren *****

Greg Van Avermaet (31): Won dit voorjaar bijna elke wedstrijd in waaraan hij aan de start stond. Met Parijs-Roubaix als orgelpunt. Gouden Greg wil nog één keer uithalen voor hij rust neemt, al geeft hij toe dat het vat stilaan af is. “Ik moest deze week wat meer rustdagen inlassen, maar tijdens de verkenning voelde ik mij opnieuw de oude.” Als dat klopt, weet de concurrentie wie ze in de gaten moeten houden. Van Aevermaet kent de streek als zijn broekzak want hij gaat er regelmatig trainen, en de korte neidige hellingen zijn op zijn maat gesneden.

Vier sterren ****

Gilbert bij zijn zege in 2011. Foto: Photo News

Philippe Gilbert (34): Dit jaar winnaar van de Ronde. Al drie keer de Amstel Gold Race gewonnen, en wereldkampioen geworden op de Nederlandse hellingen. Volgens veel waarnemers heeft Van Avermaet een scherpere aanval in de benen dan Gilbert, maar de ervaren Waal is misschien wel beter in de aanval. Hij kon in de Ronde een solo afronden, terwijl van Avermaet nog nooit alleen kon aankomen. Dat de Amstel niet meer eindigt op de Cauberg, kan in dat opzicht een troef zijn voor Gilbert.

Foto: BELGA

Michal Kwiatkowski (27): “De komende week is mijn hoofddoel van het seizoen.” Als dat uit de mond van Kwiatkowski komt, pas je beter op. Met de Strade Bianche en Milaan-San Remo won hij dit jaar de twee spraakmakendste koersen buiten onze contreien. Hij won de Amstel Gold Race in 2015 als wereldkampioen.

Drie sterren ***

Foto: AFP

Alejandro Valverde (36): Hij had evengoed vier sterren kunnen krijgen, maar El Imbatido kon de Amstel nog nooit winnen. In de Spaanse rittenkoersen (Ronde van Murcia, Ruta del Sol, Ronde van Catalonië en Ronde van het Baskenland) reeg hij dit seizoen weer de overwinningen aan elkaar. Solo, in de sprint met een kleine groep, bergop, of in de sprint met een grote groep. Valverde blijft ook op zijn 36ste een alleskunner.

Foto: Photo News

Michael Matthews (26): De Australiër is op papier de snelste van de favorieten. Een sprinter die de hellingen overleeft. Dat leverde al podiumplaatsen bij de vleet op, en ritwinst in alle grote rondes. Maar sinds zijn wereldtitel bij de beloften in 2010, blijft het wachten op die ene grote zege.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Sonny Colbrelli (26): Na zijn zege in de Brabantse pijl kent iedereen Sonny Colbrelli. Maar de Italiaan was ook vorig jaar al derde op de Cauberg. Begon zijn carrière als sprinter, dus kan het afmaken. Maandag viert hij zijn 27ste verjaardag, doet hij zichzelf een klassieke zege cadeau?

Twee sterren **

Cocquard won een rit in de Ronde van Andalusië. Foto: Photo News

Bryan Coquard (24): Franse sprinter, in principe samen met Colbrelli en Matthews de snelste renner op de deelnemerslijst. Rijdt behoorlijk bergop, maar lijkt toch iets minder inhoud te hebben dan de andere twee. Vorig jaar vierde, en dit jaar al drie zeges.

Vorig jaar als Tsjechisch kampioen in de Brabantse Pijl. Foto: Photo News

Petr Vakoc: De Tsjech van Quick-Step Floors is op tijd in vorm. Dat maakte hij duidelijk met zijn tweede plaats in de Brabantse Pijl. Toen was hij te overmoedig, nieuwe kans in Nederlands Limburg. Maakt deel uit van een bijzonder sterke ploeg. Met ook Gilbert, Stybar, Devenijns en Bob Jungels als sterkhouders.

Foto: Photo News

Tim Wellens (26): Van onze landgenoten is Tim Wellens een van de weinigen die in de picture komen als de Ardennenklassiekers eraan komen. Hij kon nog niet winnen, maar wordt wel elk jaar een beetje beter. Haalde dit jaar al mooie ereplaatsen in de Strade Bianche (3de) en de Brabantse Pijl (4de). Vormt een mooi triumviraat van jonge Vlaamse renners met Sean De Bie en Tiesj Benoot.

Oliver Naesen (26): De revelatie van de kasseiklassiekers. Daar kon hij mee met de absolute top. Kan hij dat ook op glooiende Limburgse wegen? En heeft de tuimeling in Parijs-Roubaix sporen nagelaten?

Eén ster *

Jakob Fuglsang

Tiesj Benoot

Simon Gerrans

Fabio Felline

Diego Ulissi