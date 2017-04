Trainer Conte verwacht agressie tegen Hazard maar kan hem niet beschermen: “Heel moeilijk”

Zondag gaat Rode Duivel Eden Hazard met Chelsea op bezoek bij Manchester United. De spelmaker in topvorm werd bij de vorige ontmoeting hard aangepakt, en zijn trainer vreest daar opnieuw voor. “Maar het is heel moeilijk om daar iets aan te doen.”

Bij de vorige ontmoeting tussen de twee teams kreeg verdediger Ander Herrera rood na verschillende overtredingen op Hazard. Chelsea won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0. Maar Chelsea-trainer Antonio Conte maakte zich erg kwaad over de manier waarop Hazard was geviseerd.

Hij vreest dat Hazard vandaag tegen United opnieuw heel wat charges zal moeten ondergaan. “Het is heel moeilijk om je op zo’n situatie voor te bereiden”, zei Conte op de persconferentie de dag voor de wedstrijd. “ We bereiden de match tactisch voor en proberen aanvallend en verdedigend de beste oplossing te vinden. De wedstrijd zal hard zijn, maar voor deze situatie (de charges op Hazard, red.) heb ik niks voorzien.”

Foto: Photo News

“Ik verwacht dat het een zware match wordt. En dan bedoel ik tactisch, fysiek en mentaal.”

Bij Manchester United is José Mourinho tegenwoordig coach, voordien was hij aan de slag bij Chelsea, waar hij een moeilijke relatie had met zijn sterspeler Hazard.