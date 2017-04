Controversieel referendum in Turkije: eerste stembussen zijn geopend

In het oosten van Turkije gaan om 06.00 uur de eerste stembureaus open voor het referendum rond de controversiële grondwetshervorming van president Recep Tayyip Erdogan. In het westen van het land begint de stembusslag een uur later. De resultaten van het referendum worden zondagavond verwacht.

De stembussen in de 33 oostelijke staten sluiten weer om 16.00 uur, in het westen kunnen de kiezers stemmen tot 17.00 uur. Ruim 55 miljoen Turken kunnen hun stem uitbrengen, in het buitenland konden 2,9 miljoen Turken eveneens stemmen op het voorstel van de president.

Indien het ja-kamp zondag wint, maakt Turkije de omslag van een parlementair naar een presidentieel systeem, wat volgens de president meer stabiliteit zou brengen in het land. Erdogan zou meer macht krijgen, maar volgens critici én buitenlandse waarnemers is de Turkse democratie daar allerminst bij gebaat.

Internationale waarnemers en de oppositie hebben eerder deze week nog de onderdrukking van de aanhangers van het neen-kamp aangeklaagd. De media-aandacht ging voornamelijk naar de aanhangers van Erdogan, verschillende politici van de oppositiepartij HDP zitten in de gevangenis en er geld door de noodtoestand een samenscholingsverbod, dat erg streng wordt toegepast tegen de oppositie.

Toch zouden volgens de peilingen de resultaten dicht bij elkaar liggen. De president zelf verwacht dat het “ja-kamp” met een nipte meerderheid zal winnen.

