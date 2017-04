Onweersbuien, hagel en vriestemperaturen in het vooruitzicht

Op mooi lenteweer hoeven we de komende dagen niet te rekenen. Ons land krijgt voornamelijk regen over zich heen. Op het einde van de week kunnen daar ook een donderslag en stofhagel bij komen. ’s Nachts kan het tot -3 graden worden.

Zondagochtend is het overwegend droog, maar vaak bewolkt. In de loop van de voormiddag verwachten we lokale buien. Op het einde van de namiddag wordt het zwaarbewolkt vanaf het noordwesten met stilaan perioden van regen of motregen. De frisse maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen.

Maandagochtend is het zwaarbewolkt met hoofdzakelijk in het zuiden nog regen. In de loop van de dag komen er opklaringen vanuit het noordwesten, maar wordt het ook wisselvallig met kans op buien. Maxima tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het centrum van het land.

Dinsdag is het wisselvallig met voorjaarsbuien. De buien kunnen vergezeld zijn van een donderslag en stofhagel. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in Vlaanderen.

Na een koude nacht met nachtvorst in de Kempen en de Ardennen blijft het woensdag droog met vaak veel wolkenvelden en tussendoor enkele opklaringen. Het is fris met maxima van 5 graden op de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen.

Na opnieuw een koude nacht met nachtvorst in het binnenland neemt de bewolking donderdag toe vanuit het westen met kans op lichte motregen. De maxima blijven fris en schommelen tussen 6 en 10 graden.