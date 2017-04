Theo Francken pakt uit met opvallende paasboodschap (en dat is niet toevallig)

“We hebben al 600 christenen uit Syrië gered sinds het begin van de legislatuur,” deelt Theo Francken deze paaszondag op Twitter. In De Zondag laat hij ook nog weten dat hij hier “fier” op is. De reden dat hij nu met deze cijfers uitpakt is niet toevallig. De staatssecretaris lag de afgelopen maanden meermaals onder vuur voor zijn asielbeleid.

De timing om deze nieuwe cijfers bekend te maken is zeker niet toevallig. Niet alleen is het vandaag de belangrijkste feestdag voor de christelijke gelovigen, de staatssecretaris kan ook wel wat positieve aandacht gebruiken na de zogenaamde visumrel.

Francken wou een tijdje terug geen visum uitreiken aan een Syrisch gezin dat daarop naar de rechtbank trok. De staatssecretaris kreeg in die zaak ook gelijk van de rechter. “De linkse oppositie kwam toen met de kritiek dat ik geen humanitaire visa wou uitreiken en dat ik de poort dicht wou. Dat klopt echter niet. En dat bewijzen nu ook deze cijfers,” aldus Francken.

Christenen en andere religieuze minderheden in het Midden-Oosten zijn vaak de grootste slachtoffers van bloedige oorlogen. Sinds 2015 zet België zich daarom actief in voor deze minderheden. Dit door humanitaire visa te verlenen aan christelijke slachtoffers van het conflict in Syrië. 244 Syrische christenen kregen dat jaar een visum. Twee jaar later zijn dat er 620.

“ Wie een visum wil, vraagt dat aan op onze ambassade in Beiroet, Libanon,” legt Theo Francken uit in De Zondag. “Wij hanteren twee criteria; kwetsbaarheid en het hebben van een netwerk of familiale band in ons land. En uiteraard worden zij ook gescreend door verschillende veiligheidsdiensten.”

Is dit geen discriminatie?

De staatssecretaris vindt niet dat de nadruk op christenen religieuze discriminatie is. “Dat is absoluut niet het geval. We doen wel een bijzondere inspanning voor hen, omdat het een zeer kwetsbare groep is. Maar zowel meerderheid als oppositie in ons land steunden de resolutie van 2014 daaromtrent. En ook het Europees parlement stemde over de partijgrenzen heen over iets gelijkaardigs. Wij zijn bovendien niet het enige land dat de nadruk legt op minderheden, maar we doen het wel heel actief.”

“Ik ben hier fier op”

Staatssecretaris Francken laat ook nog weten dat hij er fier op is dat ons land 600 christenen gered heeft. Hij wil echter ook benadrukken dat er hiernaast ook inspanningen gedaan worden voor asielzoekers met een andere religieuze achtergrond. “Deze specifieke inspanning komt bovenop de bestaande inspanningen die we doen voor asielzoekers in het kader van het Europees spreidingsplan en de deal met Turkije. Dat gaat dan zowel over moslims, christenen als anderen,” besluit Francken.