Victoria's Secret lanceert lijst met meest sexy vrouwen, maar die stuit op heel wat kritiek

Victoria's Secret heeft van sexy vrouwen zijn handelsmerk gemaakt en dus pakt het lingerielabel ook elk jaar uit met een lijst met de meest sexy entertainer, actrice en dj van het moment. Alleen zijn ze deze keer blijkbaar vergeten dat er ook niet-blanke vrouwen op deze aardbodem rondlopen en dat levert hen heel wat kritiek op.

Victoria's Secret heeft zonet zijn jaarlijkse #WhatIsSexy-lijst gelanceerd. Daar zijn vooral dunne, blanke vrouwen in terug te vinden en dat is niet naar de zin van heel wat mensen die graag wat meer diversiteit zouden terugzien. Zo is onder andere Taylor Swift de meest sexy entertainer en Mandy Moore de meest sexy actrice van het jaar. Enkel in de kleinere categorieën zoals meest sexy outfit op de rode loper en meest sexy stijl op een festival vallen met Priyanka Chopra en Jamie Chung twee vrouwen in de prijzen die een kleurtje hebben.

Voor de rest is er nergens een volslanke vrouw te bespeuren, noch eentje met een zwart tintje. Victoria's Secret liet dan wel zijn volgers stemmen via Twitter, ook bij de aangeboden drie opties was telkens maar weinig diversiteit terug te vinden. Heel wat Twitteraars pikken dat dan ook niet langer en roepen het lingerielabel op het matje.

I have never seen a brand sabotage itself so gleefully.https://t.co/qJCc5FTlP7 pic.twitter.com/zpr6a8keuv — Cora Harrington (@lingerie_addict) 15 april 2017