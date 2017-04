Wat gebeurt er echt als je smartphone nog aanligt tijdens het opstijgen?

Onbekende geluiden, flikkerende lichtjes en strenge richtlijnen. Passagiers stellen zich soms heel wat vragen wanneer ze op een vliegtuig stappen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je je smartphone laat aanliggen tijdens het opstijgen? Piloot Chris Foster beantwoordde via de Hull Daily Mail enkele prangende vragen.

Wat gebeurt er als je je smartphone of iPad laat aanliggen tijdens het opstijgen?

“In werkelijkheid kan er niets gebeuren waar je je als passagier zorgen over hoeft te maken. De controlesystemen van vliegtuigen zijn intussen zo gesofisticeerd dat mobiele toestellen normaal gezien geen storing meer veroorzaken.”

“De richtlijnen dateren van vele jaren geleden toen er nog geen toestellen zoals iPads bestonden. Smartphones kan je tijdens het opstijgen dus zeker gebruiken in vliegtuigmodus. De komende jaren zal daar vermoedelijk nog soepeler mee omgesprongen worden.”

Kan een vliegtuig neerstorten door turbulentie?

“De kans dat een vliegtuig neerstort door turbulentie is zeer klein. Turbulentie kan oncomfortabel aanvoelen, zoals rijden op een kasseiweg, maar het is meestal niet gevaarlijk of onveilig.”

Waarom moet het klaptafeltje dicht tijdens het opstijgen en dalen?

“Wij houden rekening met alles. Als er problemen optreden, is het mogelijk dat een klaptafeltje verwondingen veroorzaakt bij een passagier als het open blijft staan.”

En waarom moet het gordijntje van het raam openblijven?

“Als we het vliegtuig moeten evacueren, is het belangrijk dat het cabinepersoneel de mogelijke gevaren buiten goed kan inschatten. Door de gordijntjes open te laten, hebben ze een volledig zicht.”

Is het veiliger om overdag te vliegen dan ’s nachts?

“Dat maakt absoluut geen verschil.”