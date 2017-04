Slecht nieuws voor Chelsea: Courtois out met enkelblessure

Zoek zondagnamiddag niet naar Thibaut Courtois tussen de doelpalen in de Premier League-match van Chelsea op bezoek bij Manchester United. De Rode Duivel heeft tijdens een training een blessure aan zijn enkel opgelopen en kan niet aantreden in Old Trafford. Asmir Begovic zal zijn plaats innemen, meteen zijn eerste Premier League-wedstrijd van dit seizoen.

De Rode Duivel is niet mee afgereisd met de groep naar Old Trafford. Chelsea neemt het daar om 17 uur op tegen Manchester United. Chelsea staat momenteel aan de leiding in de Premier League, maar ziet nummer twee Tottenham naderen tot op vier punten.