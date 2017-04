Hazard schuift ploegmakker Kanté naar voren als Speler van het Jaar

Rode Duivel Eden Hazard heeft zondag op de Franse tv-zender TF1 zijn licht laten schijnen over de verkiezing tot Speler van het Jaar in de Premier League. “Natuurlijk zou ik zelf graag winnen, maar eigenlijk verdient N’Golo Kanté de trofee”, liet Hazard optekenen.

“Ik zou de prijs zelf heel graag winnen”, legde Hazard uit. “Maar als ik zelf zou mogen kiezen, zou ik hem geven aan N’Golo Kanté. N’Golo is beslissend zonder te scoren. Bovendien was hij vorig jaar ook al ijzersterk in het unieke seizoen van Leicester.”

Hazard kwam ook nog even terug op alle transferberichten rond zijn persoon. “Je kan wel de ambitie hebben om op termijn elders te spelen, maar op dit moment zit ik bij Chelsea. Ik concentreer me enkel op het heden. Na het seizoen vertrek ik op vakantie en daarna zien we wel. Ik heb nog een contract tot 2020 en ik zit hier goed.”

Chelsea neemt het later deze middag (17 uur) op tegen Manchester United. De Blues staan op kop in de Premier League, met voorlopig vier punten voorsprong op Tottenham. Manchester United volgt als zesde op achttien eenheden.

Naast Hazard en Kanté (beiden Chelsea) werden ook Romelu Lukaku (Everton), Alexis Sanchez (Arsenal), Harry Kane (Tottenham) en Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) genomineerd.