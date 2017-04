Hoe deze Nederlandse moordzaak één grote farce werd

Heeft de Nederlandse justitie voor de zoveelste keer zwaar geblunderd in een moordzaak? Acht jaar zat boekhouder Ernest Louwes (63) vast voor de moord in 1999 op de gefortuneerde weduwe Jacqueline Wittenberg (60), maar uit nieuw onderzoek blijkt dat zijn alibi toch kan kloppen. “Dat komt ervan als de speurders zich vast­bijten in één verdachte”, zegt Louwes.