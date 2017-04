Sparta moet Brogno minstens twee weken missen

Loris Brogno is even out.. Foto: Photo News

Eredivisie-club Sparta moet het in de degradatiestrijd minstens twee weken zonder Loris Brogno doen. De clubtopscorer liep zaterdag in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Roda JC een enkelblessure op.

De 24-jarige Brogno mist hierdoor het thuisduel met ADO van volgende week zondag. Het weekend erop is er de bekerfinale tussen Vitesse en AZ in Nederland. Of Sparta-coach Alex Pastoor op 7 mei, als de Rotterdammers aantreden tegen FC Twente, weer over de Brogno zal kunnen beschikken, is nog onduidelijk.

Loris Brogno is de zoon van Charleroi-legende Dante Brogno en heeft in België een verleden bij Charleroi, OH Leuven, Lommel en Bergen. Hij scoorde dit seizoen al zeven doelpunten voor de nummer zestien van de Eredivisie.