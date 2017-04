Mertens evenaart productiefste seizoen ooit en behoort tot absolute top in Italië

Dries Mertens lijkt dit seizoen niet af te stoppen. De Rode Duivel blijft aan de lopende band scoren bij Napoli. Zijn statistieken zijn dan ook om van te duizelen. Mertens was zaterdag alweer trefzeker, goed voor een evenaring van zijn productiefste seizoen ooit.

Tot dusver trof Dries Mertens in alle competities 27 keer raak in 40 matchen. Dat is een evenaring van zijn productiefste seizoen ooit, toen hij in 2011-2012 uitkwam voor PSV. Het lijdt echter geen twijfel dat Mertens zijn laatste goal nog niet gemaakt heeft en bijgevolg zijn record zal verbreken. Bovendien had hij er destijds 49 matchen voor nodig, terwijl de klus nu al negen wedstrijden sneller klaarde.

Foto: Photo News

In dat verbluffende jaar bij de lampenclub uit Eindhoven was Mertens naast een goaltjesdief ook veruit de meest beslissende speler, want hij gaf ook 22 assists over alle competities heen. Nu hij meestal in de punt van de aanval speelt, levert hij minder beslissende passes af. Dit seizoen was hij desondanks al twaalf keer de aangever bij Napoli, eveneens een straf aantal.

Amper drie spelers efficiënter

Topschutter worden van de Serie A zal desondanks zijn topseizoen moeilijk worden voor Mertens, want onze landgenoot moet nog drie toppers voor zich dulden. Andrea Belotti (Torino) en Edin Dzeko (AS Roma) legden er al 25 in het mandje, Gonzalo Higuain (Juventus) zit aan 23 stuks. Ook als we naar de efficiëntie van de schoten gaan kijken, is Mertens vierde in de Italiaanse competitie. Van zijn 115 doelpogingen gingen er 21 binnen, goed voor een percentage van 18%. Ook hier voert Belotti de stand aan, met 25%. Inter-spits Mauro Icardi legt 23% van zijn schoten in doel, Higuain 21%.

Topschutters in de Serie A. Foto: Infostrada

De meest efficiënte spelers in de Italiaanse competitie. Foto: Infostrada

Dat Mertens absolute top is in de Serie A, blijkt ook als we de assist erbij rekenen. Met vijf stuks komt hij totaal op 26 goals waar hij rechtstreeks in betrokken was. Ook hier valt hij maar net van het podium en ook hier zijn het dezelfde spelers die uitstekend scoren. Icardi is de meest beslissende speler met 30 stuks (21 goals + 9 assists), Belotti en Dzeko vervolledigen de top drie met elk 25 doelpunten en vier beslissende passes.

Mertens is de drie meest beslissende speler in de Serie A. Foto: Infostrada

Het is dus duidelijk: Mertens is dit seizoen uitgegroeid tot een absolute topspeler. Hoewel hij ook de voorbije seizoenen al veel indruk maakte, koppelt hij dit jaar zijn graag geziene speelstijl aan een grote efficiëntie. Driesje is on fire!