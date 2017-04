Man redt uitgedroogde wolf die wanhopig in vrachtwagen sprong op zoek naar schaduw

Toen twee werkmannen hun vrachtwagen over een afgelegen weggetje aan het manoeuvreren waren nabij de Braziliaanse gemeente Primavera do Leste, zagen ze plots een wolf voorbij wandelen. Ze stopten om een foto te maken, maar zagen al snel dat het dier helemaal aan het einde van zijn krachten was.

Om te ontsnappen aan de hitte, sprong de wolf in de vrachtwagen. Daar ging hij in een hoekje in de schaduw liggen. Omdat de werkmannen snel weer aan de slag moesten, gingen ze op zoek naar een manier om het dier uit de vrachtwagen te krijgen.

Toen ze daar uiteindelijk in slaagden, viel de wolf neer uit uitputting. Daarop besliste een van de mannen hem niet aan zijn lot over te laten. Hij bracht een blauwe emmer met water in een poging het dier er weer bovenop te helpen.

Enkele minuten later begon de wolf zelf te drinken, waarna hij de vrije natuur weer invluchtte.