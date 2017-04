Priester (78) gebrandmerkt als ‘Judas’ nadat hij plannen onthult voor huwelijk met nieuw vriendje (24)

Tien jaar geleden verliet priester Philip Clements (78) de kerkelijke gemeenschap en kwam hij openlijk uit voor zijn geaardheid. Het was een schok voor zijn katholieke collega’s. Maar nu de Engelsman zijn plannen om te trouwen met zijn 54 jaar jongere vriendje bekendgemaakt heeft, bevindt hij zich opnieuw in het oog van de storm.

Doorheen zijn hele carrière deed priester Clements er alles aan om zijn homoseksuele verlangens te onderdrukken. Maar in 2007 kwam hij uiteindelijk uit de kast. Via een datingwebsite leerde hij twee jaar later zijn Roemeense vriend Florin Marin (24) kennen. Het was de eerste echte relatie voor hen allebei.

Former vicar branded 'Judas' after coming out as gay and announcing plans to marry Romanian toyboy https://t.co/RqzZolvflw pic.twitter.com/LYWTLIWRZ6 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 15 april 2017

Na enkele jaren heeft het koppel nu ook beslist om in het huwelijksbootje te stappen. Plannen die niet met vreugde onthaald werden bij zijn voormalige collega’s. Eén van hen brandmerkte hem zelfs als Judas, de man die Jezus verraden heeft.

“Ik denk dat die reactie overdreven is”, zegt de 78-jarige Clements. “Ik ben nog steeds een christen. Ik ben nog steeds trouw aan Jezus. Hij heeft ons trouwens geleerd om van onze naasten te houden en niemand te veroordelen. Jezus heeft niet één keer iets gezegd over dit onderwerp. Judas heeft iets vreselijks gedaan. Maar ik heb Jezus nooit verraden en ik zou anderen nooit aanzetten om dat te doen.”

Wel vraagt hij anderen om ernstig na te denken over het onderwerp homoseksualiteit. “Iedereen zou eens moeten proberen om de mening en de gevoelens van anderen te begrijpen. Ik denk ook dat de Kerk moet proberen om het leven in de 21ste eeuw beter te begrijpen”, klinkt het.

Philip en Florin zijn afgelopen woensdag verhuisd naar Roemenië. Volgende week gaan ze terug naar Engeland om er te trouwen. “Mijn vrienden hebben het geaccepteerd en steunen ons. Ik vind het jammer dat dat bij sommige andere mensen niet het geval is, maar dat is hun probleem.”